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La inesperada revelación de Harry Kane sobre Donald Trump en la previa del partido entre Inglaterra y Noruega: “Juega muy bien”

En la conferencia de prensa previa al choque de cuartos de final, el delantero reveló su acercamiento con el presidente de Estados Unidos. Escuchalo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Conferencia de prensa de Harry Kane.
Conferencia de prensa de Harry Kane. Foto: REUTERS
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En la previa al duelo entre Inglaterra y Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026, Harry Kane admitió haber jugado al golf con Donald Trump en Palm Beach, Florida.

El propio presidente de Estados Unidos lo había revelado y el capitán inglés lo confirmó en Miami, en la conferencia de prensa del día -1 al duelo ante los Vikingos.

Disparos en el campo de golf de Donald Trump. Foto: archivo NA
Donald Trump en el campo de golf. Foto: archivo NA

El goleador de 32 años aceptó la invitación presidencial hace 18 meses, durante una visita a la zona.

Al ser consultado, el delantero del Bayern Munich elogió la destreza del jefe de Estado norteamericano en el golf, deseando mantener ese nivel en la vejez.

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Harry Kane reveló que jugó al golf con Donald Trump. Video: X.

“Jugué bastante bien. Hace unos 18 meses me invitó a Palm Beach. Cuando el presidente te invita… Fue surrealista conocerlo y jugar con él", aseguró una de las figuras de la Copa del Mundo.

“Juega bastante bien al golf. Espero poder hacerlo igual de bien cuando tenga su edad. Fue una experiencia única y estoy muy agradecido por la invitación”, completó.

Conferencia de prensa de Harry Kane.
Conferencia de prensa de Harry Kane. Foto: REUTERS

El mensaje del republicano para el delantero

Donald Trump había elogiado a Harry Kane a través de su cuenta de Truth Social tras la victoria de Inglaterra 3 a 2 sobre México en octavos de final.

Posteo de Donald Trump elogiando a Harry Kane.
Posteo de Donald Trump elogiando a Harry Kane. Foto: Truth Social

Es un gran jugador y me cae muy bien; además, es buen golfista”, posteó el republicano.

Mundial 2026Harry KaneGolfDonald TrumpSelección Inglaterra
Matias Greisert
Matias Greisert

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