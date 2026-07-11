Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde contra Suiza en el Mundial 2026

Selección argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE

La Selección Argentina se mide esta noche contra Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026. El resultado determinará si el equipo de Lionel Scaloni sigue en carrera por el título o se despide de la competencia.

Si Argentina gana, avanza directo a semifinales

Si la Selección argentina logra imponerse sobre Suiza en los 90 minutos, conseguirá el pase directo a las semifinales del Mundial 2026. En esa instancia, el rival saldrá del choque entre Inglaterra y Noruega.

Emiliano "Dibu" Martínez; Selección Argentina. Foto: REUTERS

Si hay empate, habrá tiempo suplementario y penales

En caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, el partido no se define en ese momento. Se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario, divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Si la paridad persiste tras el alargue, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.

Si Argentina pierde, queda eliminada del Mundial

Si el equipo dirigido por Scaloni cae ante Suiza, quedará automáticamente eliminado de la Copa del Mundo 2026. En ese caso, serán los suizos quienes avancen a la siguiente ronda.

Así se definen los cuartos de final en el Mundial

A diferencia de la fase de grupos, en los cuartos de final no existe la posibilidad de empate. El reglamento establece que si hay un ganador en los 90 minutos, ese equipo avanza. Si empatan, se juega tiempo suplementario y, si es necesario, penales para definir al clasificado.