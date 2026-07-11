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Reencuentro en el Mundial 2026: los 3 futbolistas que jugaron el Argentina-Suiza de 2014 y hoy vuelven a encontrarse

De aquel agónico gol de Di María cuando el partido se iba a los penales a un nuevo duelo mundialista por un lugar entre los cuatro mejores del mundo. Todos los detalles, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Argentina vs. Suiza en el Mundial 2014.
Argentina vs. Suiza en el Mundial 2014. Foto: X
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La Selección Argentina se mide con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado a las 22:00 en el estadio Arrowhead de Kansas City, con un reciente antecedente que tiene varias cosas en común con relación al duelo de esta noche.

El recuerdo del agónico partido entre Argentina y Suiza en el Mundial 2014

Ambos equipos se volverán a ver las caras luego del duelo de octavos de final de la Copa del Mundo disputada en Brasil en 2014, cuando el conjunto de Alejandro Sabella se impuso 1 a 0 con gol de Ángel Di María en el tiempo extra, cuando el partido tenía destino de penales.

Argentina vs. Suiza en el Mundial 2014.
Argentina vs. Suiza en el Mundial 2014. Foto: x

Sobre el cierre, un cabezazo suizo en el palo paralizó los corazones argentinos, pero el milagro se consumó.

Quiénes son los tres futbolistas sobrevivientes de aquel cruce en San Pablo

De aquel trabado encuentro, tres jugadores “sobrevivieron” para el choque de este sábado, en el que se volverán a encontrar siendo referentes de ambos equipos.

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Por el lado de la Albiceleste, el único que repite es Lionel Messi. Al igual que esta noche, el delantero volverá a lucir la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

El antecedente ante Suiza en 2014 Foto: REUTERS

En aquella jornada de hace 12 años, el mejor jugador de la historia fue clave con la asistencia para Fideo, quien terminó definiendo el partido y el pase a los cuartos de final de la última Copa del Mundo disputada en Sudamérica.

Por el lado de Suiza, se repetirán dos nombres que son referentes del plantel. Se trata de Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez.

Argentina vs. Suiza en el Mundial 2014.
Argentina vs. Suiza en el Mundial 2014. Foto: x

Ambos futbolistas, al igual que Messi, fueron titulares en ese duelo de octavos de final aunque tenían 22 años.

Hoy, el volante de 33 años juega en el Sunderland, es el capitán y lider futbolístico del conjunto dirigido por Murat Yakin. En tanto, el lateral de ascendencia chilena viene de jugar en el Betis y se mantiene firme en la parte zurda de la defensa helvética.

Argentina vs Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com

Qué otros jugadores de Suiza podrían haber estado en el encuentro mundialista de 2014

Por el lado de Argentina, otro de los que pudo haber sido parte de dicho partido es Nicolás Otamendi, quien había sido parte del plantel argentino del Mundial de 2010, pero no fue citado por Alejandro Sabella para dicho certamen.

Nicolás Otamendi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

Por su parte, en el caso de Suiza, podrían haber participado el arquero suplente Yvon Mvogo y el lateral derecho Silvan Widmer, que entonces tenían 19 y 22 años, respectivamente. Pese a que era parte del plantel, fueron dejados afuera en el último corte y no formaron parte de la lista definitiva para Brasil.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección SuizaLionel Messi
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