Con indicios de Scaloni, el once de Argentina para enfrentar a Suiza: los dos jugadores que podrían sorprender

Selección argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE

La Selección Argentina se mide con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado a las 22:00 en el estadio Arrowhead de Kansas City en búsqueda de clasificar a su segunda semifinal mundialista consecutiva tras el título en Qatar 2022. En la conferencia de prensa, Lionel Scaloni anticipó que no tiene pensado hacer grandes modificaciones en el equipo titular, al comentar que jugaría “muy parecido” al encuentro pasado, aunque “también podría haber algún cambio”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

“Repetir equipo no sería descabellado”, comenzó a desgranar el entrenador, ya que es algo que hizo “algunas veces”, ya que considera que el equipo “hizo muy buenas noches” aquel mediodía, “más allá de la locura del partido”.

El director técnico agregó que “los cambios hechos fueron porque el equipo siempre puede mejorar”, para también valorar el ingreso de Leandro Paredes y el regreso de Alexis Mac Allister al costado izquierdo del mediocampo.

Entrenamiento de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Sin embargo, el pujatense mantiene dos dudas, en puestos que aún no se han afirmado: el lateral derecho y una pieza del mediocampo.

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina compiten por el lugar en la defensa, mientras que Nicolás González tiene chances de ingresar en la mitad de la cancha, para darle mayr dinámica y ganar en juego aéreo.

Selección argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE

En tanto, en otro puesto que parece sin dueño, Scaloni seguirá confiando en Julián Álvarez por sobre Lautaro Martínez, pese al buen ingreso del delantero del Inter en la histórica remontada ante Egipto.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La probable formación de Suiza

Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; Breel Embolo.