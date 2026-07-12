La habilidad secreta de Messi que también buscan los pilotos de F-16

Lionel Messi Foto: REUTERS

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de una comparación inesperada. Esta vez, no fue con otro futbolista, ni con una leyenda del deporte, sino con una figura del mundo militar: un piloto de combate. La idea puede sonar extraña al principio, pero cuando se analizan ciertas cualidades del capitán argentino, el paralelismo empieza a tener sentido.

El comodoro retirado Luis Briatore, expiloto de Mirage de la Fuerza Aérea Argentina, planteó una mirada distinta sobre Messi y explicó qué rasgos del rosarino podrían vincularse con quienes se preparan para volar aeronaves de combate como los F-16. Según el análisis publicado por Infobae/DEF, el punto de contacto no está en la velocidad ni en el espectáculo, sino en habilidades mucho más profundas: visión periférica, liderazgo silencioso, toma de decisiones bajo presión, disciplina y conciencia situacional.

La visión de Messi: mucho más que mirar la pelota

Uno de los conceptos más fuertes de la comparación es la llamada conciencia situacional. En la aviación militar, un piloto no puede concentrarse en un solo punto: debe leer el entorno completo, anticipar movimientos, detectar amenazas y actuar en cuestión de segundos.

Lionel Messi Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En la cancha, Messi hace algo parecido. Mientras muchos jugadores parecen mirar únicamente la pelota, él observa espacios, rivales, compañeros, líneas de pase y posibles escenarios antes de ejecutar una acción. Briatore lo relacionó con la idea de ver la“foto completa”, una capacidad clave en el combate aéreo y también en el fútbol de elite.

Esa lectura superior del juego explica por qué Messi puede resolver jugadas que parecen imposibles. No solo reacciona: anticipa. No solo improvisa: procesa información antes que los demás.

Decidir bajo presión: el rasgo que une al fútbol con la cabina de combate

Un piloto de combate debe tomar decisiones en entornos de máxima exigencia. Cada segundo importa. Una mala lectura puede cambiarlo todo. En el fútbol profesional, especialmente en partidos decisivos, ocurre algo similar: el margen de error es mínimo y la presión emocional puede ser enorme.

Messi ha construido buena parte de su carrera sobre esa virtud. En finales, eliminatorias, tiros libres, penales o jugadas cerradas, suele mantener una calma poco común. Para Briatore, esa capacidad de responder cuando el entorno exige precisión es uno de los puntos que lo acercan al perfil de un piloto militar.

La diferencia está en el escenario; la similitud, en la mente. Tanto en una cabina como en una cancha, el verdadero talento aparece cuando hay que decidir rápido, bien y con presión encima.

Valentía, disciplina y profesionalismo: tres marcas del capitán argentino

El expiloto también destacó la valentía de Messi, no solo por lo que demuestra dentro del campo, sino por su historia personal. Desde muy joven dejó Rosario para instalarse en España, lejos de su familia y de su entorno, con el objetivo de perseguir una carrera que todavía era una promesa.

FAA Foto: FAA

Esa decisión temprana habla de carácter. En la vida militar, la formación también exige renuncias, distancia afectiva y compromiso permanente. En ambos casos, el talento natural no alcanza: hay que sostenerlo con esfuerzo, entrenamiento y perseverancia.

Messi, además, representa un modelo de profesionalismo silencioso. No necesita sobreactuar liderazgo ni imponerse desde el grito. Su autoridad nace del ejemplo, de la constancia y de la manera en que se vincula con sus compañeros.

Liderazgo sin estridencias: el poder del ejemplo

Uno de los aspectos más atractivos de Messi como figura pública es su perfil bajo. A pesar de ser una superestrella global, suele mostrarse medido, respetuoso y enfocado en lo colectivo. Briatore subrayó justamente ese punto al compararlo con la conducta esperada en un piloto: la seguridad, el temple y la humildad pesan más que la ostentación.

En un escuadrón, como en un equipo de fútbol, nadie gana solo. Hay mecánicos, técnicos, asistentes, preparadores, compañeros y estructuras invisibles que hacen posible el resultado final. Messi parece entenderlo de esa manera: celebra con el grupo, reconoce el esfuerzo colectivo y transmite pertenencia.

Esa visión de equipo fue una de las claves de la Selección Argentina campeona del mundo. Más que una suma de individualidades, aquel grupo se consolidó alrededor de una identidad compartida.

La camiseta argentina como motor emocional

Otro punto que conecta el mundo de Messi con el de la aviación militar es el vínculo con la bandera. Para un soldado, la insignia nacional tiene un peso emocional enorme. Para Messi, la camiseta argentina también se transformó en una causa personal.

Después de años de críticas, finales perdidas y cuestionamientos, el capitán volvió una y otra vez. Esa insistencia terminó convirtiéndose en símbolo de pertenencia. Su relación con la Selección no se explica únicamente por títulos: también habla de amor propio, lealtad y deseo de representar al país.

Briatore relacionó esa emoción con lo que sienten los pilotos ante los símbolos patrios, especialmente cuando suena el Himno Nacional. En ese terreno, el fútbol y la vida militar vuelven a cruzarse desde un lugar sensible: la identidad.

Por qué Messi podría tener “mentalidad F-16”

Messi no es piloto ni necesita subirse a un avión de combate para demostrar su grandeza. Pero la comparación funciona porque revela algo más profundo sobre su manera de competir. Su talento no está solo en la gambeta o en el gol; está en su capacidad de leer, anticipar, liderar y resolver.

Si un piloto de F-16 necesita dominar la máquina hasta sentirla como parte de sí, Messi hizo algo similar con la pelota. Si un piloto debe confiar en su equipo para cumplir una misión, Messi entendió que ninguna estrella puede ganar sola. Y si la presión define a los grandes, el capitán argentino lleva más de dos décadas respondiendo en el máximo nivel.

Por eso, la comparación no busca convertir a Messi en aviador, sino mostrarlo desde otra perspectiva: la de un competidor excepcional, con mente estratégica, temple emocional y una conexión única con el entorno.