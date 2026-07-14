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El pueblo bonaerense famoso por su Fiesta del Asado Criollo: dónde queda y cómo llegar desde CABA

El pueblito ofrece varios atractivos turísticos para recorrer, además de su tradicional fiesta regional, que cada año convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Cuándo será la quinta edición de la celebración.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá.
Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua
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Uno de los pueblitos bonaerenses más atractivos es Moquehuá. Para quienes buscan un poco de paz, tranquilidad y conectar con la naturaleza, este sitio se presenta como uno de los más elegidos. Además de tener apenas 2.000 habitantes, también ofrece historia, paisajes rurales y una gran identidad criolla que lo convirtió en un destino ideal para disfrutar durante un fin de semana.

Además, Moquehuá tiene su propia fiesta regional, que es la Fiesta Provincial del Asado Criollo, uno de los encuentros más esperados del pueblito y donde se suman turistas y visitantes de distintos puntos de Buenos Aires.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá.
Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

Qué hacer en Moquehuá, el pueblo famoso por su Fiesta del Asado Criollo

Uno de los principales atractivos turísticos de este pintoresco pueblo bonaerense es la antigua estación de ferrocarril, un edificio histórico que hoy funciona como Casa de la Cultura. En su interior se conservan objetos, documentos y fotografías que reconstruyen la historia de la localidad y de sus primeros habitantes.

También se encuentra la Plaza Vieja, donde se pueden organizar picnics en familia, descansar y recorrer las locomotoras que aún siguen exhibidas para demostrar y dejar plasmado el pasado ferroviario de Moquehuá.

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Otra opción para recorrer en Moquehuá es su plaza principal, un espacio rodeado de árboles y amplios sectores verdes que se convierte en el punto de encuentro de vecinos y visitantes. El ambiente sereno invita a caminar sin apuro, descansar al aire libre y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza a este pintoresco pueblo rural.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá.
Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

Cómo llegar a este destino bonaerense desde la Ciudad de Buenos Aires

Moquehuá se encuentra en el partido de Chivilcoy, a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es una escapada ideal para hacer en el día o durante un fin de semana.

Para llegar en auto, el recorrido más directo es tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 hasta la ciudad de Chivilcoy y, desde allí, seguir por la Ruta Provincial 30 durante unos 30 kilómetros hasta arribar a Moquehuá. El viaje demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden tomar un micro hasta Chivilcoy y luego completar el trayecto en remís o transporte local hacia Moquehuá, ya que la localidad se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad cabecera.

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá

La Fiesta del Asado Criollo se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en la localidad de Moquehuá, partido de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita, una propuesta ideal para disfrutar en familia o con amigos y disfrutar de una rica carne.

Durante las dos jornadas, el pueblo ofrecerá varias actividades que incluirán el tradicional concurso de asadores, desfile criollo, shows de música en vivo, feria de artesanos y emprendedores, además de puestos gastronómicos con carnes asadas y productos regionales.

La fiesta regional se desarrollará en el predio ubicado junto a la exestación de trenes de Moquehuá, uno de los espacios emblemáticos de la localidad, donde cada año se reúnen miles de visitantes para vivir una de las fiestas criollas más importantes del interior bonaerense.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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