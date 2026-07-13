La FIFA confirmó al árbitro del Argentina-Inglaterra: quién es Ismail Elfath

Ismail Elfath, el árbitro de Argentina-Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La semifinal entre Argentina e Inglaterra tiene árbitro confirmado: la FIFA informó este lunes que el estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia este miércoles en el Atlanta Stadium. Además, sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins serán los jueces de línea.

En tanto, los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni serán el 4° árbitro y el juez de reserva, respectivamente. Esta es la segunda Copa del Mundo de Elfath (dirigió en Qatar 2022, quien es uno de los árbitros más experimentados en competiciones internacionales.

El árbitro de Argentina - Inglaterra es el estadounidense Ismail Elfath. Foto: FIFA

Noticia en desarrollo...