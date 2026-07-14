Fixture Mundial 2026: todos los partidos del martes 14 de julio por las semifinales, horarios y dónde verlos

Kylian Mbappé busca hacer historia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El Mundial 2026 está cerca de su fin y este martes 14 de julio se juega el primer partido de las semifinales: Francia vs España. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este martes 14 de julio

Este martes 14 de julio juegan Francia vs España.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de Francia vs España

Francia vs España - 16:00hs - Dallas Stadium

Dónde ver en vivo Francia vs España

Francia vs España: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Francia y España a los cuartos de final del Mundial 2026

Francia quedó 1° del Grupo I con 9 puntos. En los 16avos de final le ganó 3 a 0 a Suecia, en octavos dejó afuera a Paraguay tras ganarle 1 a 0 y en cuartos venció 2 a 0 a Marruecos.

Por su parte España terminó 1° del Grupo H con 7 puntos y en los 16avos de final goleó 3 a 0 a Austria. En los octavos, eliminó a Portugal 1 a 0 y en los cuartos de final venció 2 a 1 a Bélgica.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Francia vs España en la semifinal del Mundial 2026

El ganador del partido entre Francia y España jugará la gran final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del duelo entre Inglaterra y Argentina el domingo 16 de julio a las 16:00hs en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium.

España eliminó a Bélgica en 4tos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Semifinales Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 44 eliminados hasta ahora son:

Suiza (cuartos de final)

Noruega (cuartos de final)

Bélgica (cuartos de final)

Marruecos (cuartos de final)

Canadá (octavos de final)

Paraguay (octavos de final)

Brasil (octavos de final)

México (octavos de final)

Portugal (octavos de final)

Estados Unidos (octavos de final)

Egipto (octavos de final)

Colomba (octavos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

República Democrática del Congo (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Austria (16avos de final)

Croacia (16avos de final)

Argelia (16avos de final)

Australia (16avos de final)

Cabo Verde (16avos de final)

Ghana (16avos de final)

Corea del Sur (Fase de Grupos)

República Checa (Fase de Grupos)

Qatar (Fase de Grupos)

Escocia (Fase de Grupos)

Haití (Fase de Grupos)

Turquía (Fase de Grupos)

Curazao (Fase de Grupos)

Túnez (Fase de Grupos)

Irán (Fase de Grupos)

Nueva Zelanda (Fase de Grupos)

Uruguay (Fase de Grupos)

Arabia Saudita (Fase de Grupos)

Irak (Fase de Grupos)

Jordania (Fase de Grupos)

Uzbekistán (Fase de Grupos)

Panamá (Fase de Grupos)

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