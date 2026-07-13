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Por qué Lionel Messi no jugó contra Inglaterra: el motivo de su ausencia en el último partido entre ambas selecciones

El último cruce entre la “Albiceleste” y el combinado inglés fue en noviembre de 2005 y, si bien Leo estuvo en el estadio, no pudo ser parte del partido. La historia detrás de su ausencia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Por qué Lionel Messi no jugó contra Inglaterra en 2005.
Por qué Lionel Messi no jugó contra Inglaterra en 2005. Foto: Alamy Stock Photo
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A poco más de 20 años del último partido entre ambas selecciones, Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por la semifinal del Mundial 2026. El antecedente más cercano fue un amistoso disputado en 2005, encuentro que terminó 3-2 para los europeos y que no pudo contar con la presencia de Lionel Messi, pese a estar presente en el estadio.

Quienes sí participaron fueron Roberto Ayala y Walter Samuel. Los hoy integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni formaron la dupla titular de centrales que dispuso el entrenador José Pékerman para el duelo, que se jugó el 12 de noviembre en Suiza.

Por qué Lionel Messi no jugó contra Inglaterra en 2005

Ese día se vivió un auténtico partidazo, que terminó en una agónica victoria inglesa por 3 a 2. El césped del Stade de Genève fue pisado por varias figuras del momento como Juan Román Riquelme, Hernán Crespo, Maxi Rodríguez, Carlos Tevez, Frank Lampard, Michael Owen, David Beckham, Wayne Rooney y Steven Gerrard.

Pero el gran ausente del partido fue Lionel Messi. Si bien estuvo sentado junto a Pékerman en el banco de suplentes, no pudo participar del encuentro ya que debía una fecha de suspensión por la expulsión que sufrió frente a Hungría en su debut con la Selección Argentina.

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El debut de Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: archivo.
El debut de Lionel Messi en la Selección Argentina.

Los goles del encuentro fueron obra de Crespo y Samuel por el lado argentino, mientras que Rooney había decretado el empate parcial y Owen anotó un doblete en los minutos 87 y 91 para dar vuelta el partido.

Desde ese momento hasta la fecha, Argentina e Inglaterra nunca más volvieron a verse las caras, situación que se romperá este miércoles 14 de julio, cuando se dispute un nuevo capítulo de este “clásico”, esta vez por la semifinal del Mundial 2026, que significará el primer partido de Messi ante los ingleses.

Cómo fue el último partido de Argentina contra Inglaterra en un Mundial

El último cruce en una Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra se dio el 7 de junio de 2002 por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Corea-Japón. Ambos equipos venían de cruzarse en el Mundial de Francia 1998, cuando la “Albiceleste” eliminó por penales a los “Tres Leones” en los octavos de final tras empataron 2-2 en el tiempo reglamentario.

El partido servía como una suerte de “revancha” para Beckham y compañía, y así lo fue. Inglaterra le ganó 1 a 0 a Argentina con un gol de penal del histórico mediocampista.

El gol inglés llegó después de una falta de Mauricio Pochettino sobre Michael Owen. Para los dirigidos por Marcelo Bielsa fue un golpe durísimo: después empató 1-1 con Suecia y quedó eliminada en fase de grupos, pese a llegar como una de las grandes selecciones candidatas.

El penal de Mauricio Pohettino
El penal de Mauricio Pochettino en Argentina vs Inglaterra, por el Mundial Corea-Japón 2002 Foto: Captura

Una semifinal con aroma a clásico

Hasta ahora, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Mundiales: tres triunfos ingleses, una victoria argentina y un empate con clasificación albiceleste por penales. Sin embargo, el historial no alcanza para explicar lo que significa este duelo.

La semifinal del Mundial 2026 reactiva una rivalidad que combina fútbol, memoria, orgullo y épica. Argentina buscará meterse en otra final del mundo, mientras que Inglaterra intentará derribar a un rival que forma parte de sus capítulos más tensos en la Copa.

Porque cada vez que Argentina e Inglaterra se cruzan en un Mundial, no solo se juega un partido. Se vuelve a escribir una parte de la historia grande del fútbol.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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