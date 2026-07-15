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Messi, el jugador que menos corrió en el Mundial 2026: el dato que ilusiona a la Argentina antes de la semifinal con Inglaterra

A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un dato sorprende: Lionel Messi es el jugador de campo que menos kilómetros recorrió en la fase de grupos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Lionel Messi y su gran Mundial.
Lionel Messi y su gran Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Lionel Messi vuelve a ser el gran protagonista de la Selección Argentina en el Mundial 2026, aunque no precisamente por la cantidad de kilómetros que recorre. A horas de la esperada semifinal frente a Inglaterra, el capitán albiceleste lidera la tabla de goleadores del torneo y, al mismo tiempo, aparece como el jugador de campo que menos distancia recorrió durante la fase de grupos.

Las estadísticas reflejan una realidad que ya no sorprende a quienes siguen de cerca la carrera del rosarino: Messi administra sus esfuerzos para aparecer en los momentos decisivos. Según los datos oficiales, recorrió 6,95 kilómetros cada 90 minutos, una cifra que lo ubica en el puesto 798 entre 856 futbolistas que participaron del Mundial. Los únicos jugadores que registraron menos distancia son los arqueros.

Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Lionel Messi no necesita correr demasiado en los partidos para ser decisivo. Foto: REUTERS

Lejos de interpretarse como un signo de falta de participación, el dato confirma una evolución en la manera de jugar del capitán argentino, quien prioriza la lectura del partido por encima del despliegue físico.

Messi camina más que nadie... para atacar mejor

Otro indicador revela cómo administra sus movimientos. Messi ocupa el cuarto lugar entre los 856 jugadores en la categoría de distancia recorrida caminando, con 4,29 kilómetros por partido. Solo es superado por el francés Lucas Digne, que registra 4,44 kilómetros.

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Esa aparente pasividad fue explicada hace años por Pep Guardiola, su exentrenador en Barcelona, durante la miniserie This Is Football del 2019.

“No está fuera del partido, está participando. Sabe exactamente lo que va a pasar. Huele los puntos débiles de las defensas. Después de cinco o diez minutos tiene el mapa en sus ojos y en su cabeza para saber exactamente cuál es el espacio.”
Pep Guardiola.

La filosofía de Guardiola parece reflejar con precisión la versión actual de Messi: menos recorrido, más inteligencia y máxima eficacia.

Argentina llega a la semifinal con un estilo diferente

Las estadísticas también muestran que la Selección Argentina no basa su rendimiento en el desgaste físico. El equipo dirigido por Lionel Scaloni figura 45° entre las 48 selecciones en distancia total recorrida y 46° en velocidad media durante la competencia.

Sin embargo, esos números contrastan con los resultados obtenidos. Argentina está entre los cuatro mejores equipos del Mundial y buscará este miércoles un lugar en la final frente a Inglaterra.

La ilusión argentina. Foto: REUTERS

Con Messi como goleador del certamen y conductor futbolístico, la Albiceleste apuesta nuevamente a la jerarquía, la precisión y la inteligencia táctica por encima de la intensidad física. En un partido de máxima exigencia, el capitán volverá a demostrar que no necesita correr más que nadie para marcar la diferencia cuando el balón llega a sus pies.

Lionel MessiMundial 2026Selección ArgentinaSelección Inglaterra
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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