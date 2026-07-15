“Arrogancia argentina”: la reacción de los diarios ingleses a la bandera de las Islas Malvinas en la semifinal del Mundial

La reacción de los medios ingleses al triunfo argentino y la bandera de Malvinas. Foto: Captura/REUTERS

Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra y avanzó en la gran final del Mundial 2026. Tras el final del partido, los jugadores de la Scaloneta festejaron con una bandera con el lema “Las Malvinas son argentinas”, la cual no gustó en los medios ingleses.

Por ejemplo, The Sun tituló tras el encuentro: “Arrogancia argentina”, mientras que en la bajada escribieron: “Indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice ‘Las Malvinas son nuestras’ tras eliminar a Inglaterra del mundial”.

Así reaccionaron los medios británicos al triunfo de Argentina ante Inglaterra. Foto: Captura

Sobre el partido, The Sun abrió su portal con una nota a página entera con el título “Otro Messi excelente”, en el que mostró la frustración inglesa con una foto de Jude Bellingham apenas finalizado el partido. “Los tres leones quedaron desolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento”, publicó.

Los medios británicos reaccionaron al triunfo de Argentina contra Inglaterra

En tanto, The Telegraph también fue crítico con la Argentina y denunció “artimañas” de parte de los jugadores argentinos. Para abrir su página web eligió una foto del goleador Harry Kane abrazado con Messi tras el pitazo final que marcó el pase de los argentinos a la final del Mundial.

“Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra. Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación den la semifinal de la Copa del Mundo”, afirmó el diario.

“Los jugadores argentinos exhiben una pancarta reclamando las Islas Malvinas tras eliminar a Inglaterra del Mundial”, señaló, en tanto, el Daily Mail.

Así reaccionaron los medios británicos al triunfo de Argentina ante Inglaterra. Foto: Captura

Y sumó: “Los Tres Leones sufren una dolorosa derrota en el último minuto cuando el suplente estrella Lautaro Martínez remata de cabeza un centro de Lionel Messi en el tiempo de descuento”.

“Jugadores argentinos muestran cartel de las Malvinas tras vencer a Inglaterra 2-1″, escribió Sky s

Así reaccionaron los medios británicos al triunfo de Argentina ante Inglaterra. Foto: Captura

The Guardian, por su parte, título: “Un doblete de argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal del Mundo”.

“Argentina no se dio por vencida. Durante todo el torneo se ha sentido que eran vulnerables, pero nadie los ha vencido. Hay una razón para ello: su valentía de campeones. La demostraron en los últimos minutos para protagonizar una de sus mayores remontadas. Que fuera contra Inglaterra, su eterno rival, la hizo aún más dulce”, escribió en su crónica central.

Así reaccionaron los medios británicos al triunfo de Argentina ante Inglaterra. Foto: Captura

“La historia lo marcaba todo. Nadie podía ignorarla, y no solo por la fuerza con la que los hinchas argentinos coreaban la frase sobre Las Malvinas en su himno mundialista. Los ecos se sentían en las canchas de México 86, Francia 98 y Japón y Corea del Sur 2002, los enfrentamientos más recientes entre ambas naciones en torneos internacionales. Nunca antes se habían enfrentado tan cerca de la final. Otro partido memorable estaba garantizado”, reflejó The Guardian.