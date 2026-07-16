Franco Colapinto vuelve a Spa: días, horarios y cronograma completo del GP de Bélgica de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a correr en el mítico circuito de Spa-Francorchamps de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Stephanie Lecocq)

Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva prueba de carácter en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Bélgica, una de las carreras más emblemáticas y exigentes del calendario mundial. El piloto argentino de Alpine llegará a Spa-Francorchamps con el impulso que significó su noveno puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, resultado que le permitió volver a sumar puntos y confirmar la evolución que viene mostrando en su temporada dentro de la máxima categoría.

La cita belga, correspondiente a la décima fecha del campeonato 2026, se desarrollará entre el 17 y 19 de julio en un escenario que representa un verdadero examen para pilotos y equipos. Spa-Francorchamps combina velocidad, precisión y una complejidad técnica que lo convirtió en uno de los circuitos más respetados de la historia del automovilismo.

Gran Premio de Bélgica 2026: por qué Spa-Francorchamps es uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1

Con una extensión de 7,004 kilómetros, el trazado belga es el más largo del calendario y presenta un recorrido de 19 curvas que obliga a encontrar el equilibrio perfecto entre carga aerodinámica y velocidad final. La competencia principal estará pactada a 44 vueltas, en un circuito donde los errores suelen pagarse caro y donde las cambiantes condiciones climáticas agregan un factor extra de incertidumbre.

Con una extensión de 7,004 km, Spa es el más largo del calendario y presenta un recorrido de 19 curvas. Foto: Reuters (Yves Herman)

Entre los sectores más famosos del mundo motor aparece la secuencia de Eau Rouge y Raidillon, una combinación de curvas rápidas en ascenso que exige máxima confianza por parte de los pilotos. Allí, el coraje y la precisión suelen marcar diferencias que pueden resultar decisivas a la hora de buscar una vuelta rápida o defender una posición en carrera.

La historia también juega un papel central en Spa-Francorchamps. Construido en 1921 y remodelado en 1979, el circuito formó parte del primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 disputado en 1950 y desde entonces se convirtió en una parada obligatoria para la categoría. El récord de vuelta sigue en poder del finlandés Valtteri Bottas, quien en 2018 estableció una marca de 1:46.286.

Franco Colapinto busca reafirmar su crecimiento con Alpine tras sumar puntos en Silverstone

El argentino llega tras una sólida actuación en Silverstone, donde logró finalizar en la novena posición y volver a sumar unidades en el campeonato gracias a una carrera inteligente y consistente. Ese resultado fortaleció su presente dentro de Alpine y alimentó las expectativas de cara a un tramo de la temporada que puede resultar determinante en su proceso de consolidación en la Fórmula 1.

Eau Rouge y Raidillon es una combinación de curvas rápidas en ascenso que exige máxima confianza en los pilotos. Foto: REUTERS

Con confianza renovada y el respaldo de una actuación positiva en Gran Bretaña, el joven piloto buscará mantener la tendencia ascendente en uno de los escenarios más desafiantes del calendario. Spa-Francorchamps vuelve a presentar un desafío mayúsculo, pero también una gran oportunidad para que Colapinto continúe construyendo su lugar entre los protagonistas de la máxima categoría.

El cronograma del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

Viernes 17 de julio

Entrenamientos Libres 1 : 08:30

Entrenamientos Libres 2: 12:00

Sábado 18 de julio

Entrenamientos Libres 3 : 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00

Colapinto buscará mantener la tendencia ascendente en uno de los escenarios más desafiantes del calendario. Foto: Reuters (Stephanie Lecocq)

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1