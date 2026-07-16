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Lionel Messi tiene su “templo” en la India: la casa de un fanático de Argentina que se volvió viral

Un video que circula en redes sociales se volvió viral al mostrar la casa de un ferviente seguidor de la Selección Argentina. Banderas, carteles y una decoración celeste y blanco.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Indio pintó su casa en Kerala con los colores de Argentina.
Indio pintó su casa en Kerala con los colores de Argentina. Foto: Captura
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Kerala, conocida como la capital del fútbol indio, vive una intensa e inspiradora manifestación de apoyo a la Argentina, su selección favorita durante el Mundial 2026. En este rincón del mundo, los aficionados desbordan entusiasmo, y sus hogares se convierten en verdaderas galerías que celebran el amor por el deporte más popular del planeta.

Recientemente, un video que circula en redes sociales se volvió viral al mostrar la casa de un ferviente seguidor de la Selección Argentina. Esta vivienda, decorada de manera meticulosa, exhibe banderas argentinas e imágenes de los jugadores del equipo. Además, se destaca un mural impresionante del astro Lionel Messi, lo que refleja la devoción de muchos en Kerala por el futbolista y su selección.

Un fanático de Argentina pintó su casa celeste y blanca en la India. Video: Canal 26

El exterior de la casa fue pintado en los icónicos colores celeste y blanco, en un gesto simbólico hacia la representación nacional argentina. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la comunidad futbolística de Kerala se une aún más para mostrar su pasión por el fútbol, y este inmueble se ha convertido en un símbolo de esa pasión colectiva.

La impresionante decoración de la casa no solo resalta el apoyo a Argentina, sino que también simboliza la profunda conexión emocional que el fútbol tiene en la vida de muchas personas en la ciudad. Este auténtico aliento al futbol se traduce en un sentido de comunidad único, donde todos se unen, independientemente de sus orígenes y antecedentes.

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De la cancha a la India: la cultura futbolística de Kerala

La cultura futbolística en Kerala tiene raíces profundas. No solo los seguidores exhiben su lealtad a los equipos, sino que también se organizan diversas actividades en las calles y barrios. Habitualmente, las comunidades decoran su entorno con banderas, pancartas y murales que rinden tributo a sus héroes deportivos. Las figuras de cartón de los jugadores también adornan el paisaje, convirtiendo el estado en un fenómeno visual durante cada torneo importante.

Apoyo de la India a Argentina en el Mundial 2026.
Indio pintó su casa en Kerala con los colores de Argentina. Foto: Captura

Este fervor por el fútbol no solo promueve la unidad entre los habitantes de Kerala, sino que también sirve como una plataforma para celebrar la diversidad y el amor por el deporte. La Copa Mundial se convierte en un evento que trasciende más allá de la competencia; es una celebración de identidad y comunidad.

La historia de este seguidor argentino en Kerala es solo una de las muchas que ilustran cómo el fútbol puede unir a las personas, sin importar las fronteras geográficas. La devoción por un equipo puede transformar incluso una casa en un templo dedicado al deporte, donde la tradición, la pasión y el orgullo nacional se entrelazan en un hermoso mosaico de colores y emociones.

Apoyo de la India a Argentina en el Mundial 2026.
Indio pintó su casa en Kerala con los colores de Argentina. Foto: Captura

Por lo tanto, la celebración del fútbol en esta ciudad de la India no se limita simplemente a los partidos, sino que se extiende a la cultura misma de sus habitantes, quienes encuentran en este deporte una forma de expresión y un motivo para unirse como comunidad.

Selección ArgentinaIndiaMundial 2026Lionel Messi
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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