La repudiable frase de un periodista inglés tras la victoria de Argentina: “Que España los aplaste como los aplastamos en Malvinas”

Las polémicas declaraciones del periodista inglés Piers Morgan. Foto: X @piersmorgan

El polémico periodista británico Piers Morgan publicó un desagradable mensaje tras la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 y generó repudio en redes sociales. “Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”, escribió en su cuenta de la red social X.

La publicación de Morgan llegó luego de que los jugadores del plantel argentino festejaran el pase a la final de la Copa del Mundo con una bandera que rezaba: “Las Malvinas son argentinas”.

Las polémicas declaraciones del periodista inglés Piers Morgan. Foto: X @piersmorgan

Cabe recordar que meses atrás, el el cronista inglés tuvo un tenso intercambio con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, luego de que que dijera que si “Donald Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos”.

Morgan, reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, lanzó varios mensajes en sus redes sociales durante el partido entre Argentina e Inglaterra, apuntando contra la “Albiceleste”. “Is Messi playing?” (¿Está jugando Messi?), escribió.

Luego, después de que los “Tres Leones” abran el marcador con el gol de Anthony Gordon, el periodista celebró con otro mensaje sobre el planteo del entrenador Thomas Tuchel. Además, tuvo sus palabras sobre el arbitraje: “¿Qué demonios está haciendo este árbitro? Argentina debería tener 5 amonestaciones ya. Equipo sucio que se está saliendo con la suya impunemente”, lanzó.

Las polémicas declaraciones del periodista inglés Piers Morgan. Foto: X @piersmorgan

Quién es Piers Morgan, el periodista inglés anti-Argentina obsesionado con las Islas Malvinas

Piers Stefan Pughe-Morgan es un periodista británico de 61 años que se hizo famoso al generar fuertes controversias como editor de prensa sensacionalista. Ferviente admirador de Cristiano Ronaldo, tiene como principal “enemigo” a Lionel Messi y compañía.

“Ni siquiera creo que Messi sea el mejor argentino de la historia. Sinceramente, creo que Diego Maradona fue mejor jugador. Por lo tanto, automáticamente, no puede ser mejor que Cristiano Ronaldo”, declaró tiempo atrás.

En abril de este año, Morgan y Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, protagonizaron un cruce en redes sociales en medio de los rumores de que Washington retirara el apoyo a Reino Unido en el diferendo por las Islas Malvinas.

Las polémicas declaraciones del periodista inglés Piers Morgan. Foto: X @piersmorgan

“Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos. Manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia Americana”, señaló Morgan.

Por su parte, Eric Trump, tercer hijo de Donald Trump, le respondió: “Piers, te quiero, pero la última vez no te salió muy bien. Empieza por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Solo una sugerencia...”.

A la contienda en redes se sumó Luis Caputo, quien citó el mensaje de Morgan escribió: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”.

Desde su salida del programa británico Good Morning Britain en 2021 debido a sus duros comentarios contra Meghan Markle, el periodista se vio obligado a girar su contenido a las plataformas digitales. En esa línea, tiene un programa de entrevistas en su canal de YouTube.