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Elecciones 2027 en la mira: Karina Milei recibió al bloque de La Libertad Avanza de CABA y analizó las urgencias de la Ciudad

La secretaria general de la Presidencia encabezó un encuentro en Casa Rosada junto a Pilar Ramírez y los equipos técnicos de La Libertad Avanza durante la tarde este jueves 16 de julio. Los detalles de la reunión.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La secretaria general de Presidencia recibió la bloque de La Libertad Avanza de CABA.
La secretaria general de Presidencia recibió la bloque de La Libertad Avanza de CABA. Foto: Prensa Gobierno
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El oficialismo no descansa y ya empezó a mover sus fichas en el tablero de la Ciudad de Buenos Aires con la mira puesta en el mediano plazo. Este jueves 16 de julio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una importante reunión de trabajo en la Casa Rosada con la jefa del bloque de legisladores porteños del espacio, Pilar Ramírez, en una fuerte señal de respaldo al armado territorial en territorio gobernado por el PRO pensando en las elecciones de 2027.

Durante la cumbre, de la que también participaron diputados de la Ciudad y los equipos técnicos del partido de Gobierno, los referentes locales le transmitieron a Karina Milei una profunda preocupación por el estado actual de la gestión porteña. En particular, hicieron foco en tres problemáticas sensibles para el vecino:

  • La acumulación de residuos en las calles
  • Los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias
  • La falta de desarrollo estructural en la zona sur del distrito

El encuentro sirvió además para coordinar la estrategia legislativa que el bloque libertario desplegará en los próximos meses con el objetivo de marcarle la cancha al oficialismo de Jorge Macri:

  • Ofensiva en la Legislatura: los equipos técnicos presentaron de manera formal la batería de proyectos de ley que buscarán impulsar en el recinto de Perú 130 para dar respuesta a los reclamos vecinales planteados.
  • El plan de gobierno: los libertarios expusieron los principales avances en la confección de una plataforma de gobierno propia. El objetivo de máxima del espacio quedó explicitado sobre la mesa: consolidar una alternativa competitiva y sólida con vistas a las elecciones ejecutivas porteñas de 2027.

La sorpresiva frase de Victoria Villarruel de cara las elecciones presidenciales de 2027: “Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”

Victoria Villarruel formó parte de los actos oficiales por la vigilia del 9 de julio frente a la Casa Histórica de Tucumán. Luego de compartir la ceremonia central junto al presidente Javier Milei, la vicepresidenta y titular del Senado dialogó con la prensa ubicada en el exterior del recinto y sacudió el escenario político tras dejar abierta la puerta para una eventual postulación de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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“Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos. Hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”, expresó Villarruel. En esa línea, remarcó que el verdadero desafío actual pasa por construir “una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”.

Video: TN.

Aunque aclaró que hoy su prioridad absoluta es cumplir con su deber institucional en la Cámara Alta, la funcionaria no ocultó sus ambiciones de liderazgo pensando en las elecciones presidenciales del próximo año y dejó una frase que resonó en el arco político. "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo. Si es con eso, ya estoy hecha", lanzó.

Elecciones 2027Karina MileiLa Libertad AvanzaGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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