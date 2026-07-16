Trabajó ilegalmente por 20 años: imputaron a una médica uruguaya por ejercer la cardiología y realizar cirugías sin título profesional

María Laura Pagliotti es una médica uruguaya investigada por ejercer la cardiología sin tener la especialidad. Foto: Freepik

Una polémica sin precedentes en salud sacude a Uruguay. Una médica fue imputada por la fiscal de la ciudad de Treinta y Tres, Ana Baricevich, bajo la acusación de ejercer la disciplina cardiológica sin haber terminado la especialidad.

El delito que se le indilga a la profesional, identificada como María Laura Pagliotti, es el de “usurpación de título” y por el desempeño de esta área de la medicina sin haberse recibido. De acuerdo a los investigadores, la mujer lleva atendiendo pacientes como médica cardióloga desde hace más de 20 años.

Quién es María Laura Pagliotti, la médica imputada en Uruguay

María Laura Pagliotti se recibió de médica en el año 2000 en Uruguay y cinco años más tarde, en 2005, inició el posgrado correspondiente para ejercer la cardiología. Sin embargo, nunca finalizó la carrera.

Así se sostiene en el expediente de la investigación contra Pagliotti, a la que accedió el periódico uruguayo El Observador a través del periodista Leonardo Haberkorn. Ahora bien pese a su historial académico, en su cuenta de Linkedin, la mujer se presentaba como médica cardióloga en el Instituto Asistencial Colectivo (IAC) de la ciudad de Treinta y Tres y en el Hospital de ese mismo distrito.

La imputación es por usurpación de título. Foto: Lomas Centro Médico

La investigación de la Fiscalía y las medidas cautelares contra la profesional

Pagliotti ejerce la medicina desde hace más de dos décadas, pero en 2019 recibió una primera denuncia que terminó con una investigación sobre sus titulaciones académicas. Fue una paciente de la misma médica, llamada Gabriela Flores, la que se interesó por saber qué y dónde había estudiado la profesional.

El hijo de Flores era atendido por una cardiología congénita en el Sanatorio Americano de Montevideo, pero de un momento a otro fue derivado al IAC con Pagliotti, algo que no dejó conforme a la madre del niño puesto que quien tomó la decisión fue Horacio Paglioti, hermano de la médica una vez que asumió como directivo del IAC.

La médica atendía en dos centros de la ciudad de Treinta y Tres. Foto: Lomas Centro Médico

Una vez que los investigadores comprobaron que la mujer no había terminado la especialidad le dieron un plazo de tres años para que finalizara sus estudios y uno más para que diera el trabajo final, pero Pagliotti no lo hizo y siguió ejerciendo la medicina. Para 2024, recibió una segunda denuncia que fue remitida a la Fiscalía de Treinta y Tres.

Con la actual imputación, la Fiscalía ordenó tres medidas cautelares contra Pagliotti antes de que se lleve a cabo el juicio: prohibición de salida del país y de ejercer la cardiología y fijación de domicilio.

Dos décadas de atención médica y cirugías sin la habilitación académica

El objetivo de los investigadores es comprobar que efectivamente María Laura Pagliotti se presentaba ante sus pacientes como médica cardióloga, dado que cualquier profesional médico puede atender estas patologías. Lo que no pueden hacer es afirmar que tienen un título no obtenido.

Gabriela Flores indicó que sumó fotografías al expediente de la causa en las que supuestamente se demuestra que Pagliotti decía ser cardióloga. Asimismo, según datos del Fondo Nacional de Recursos, la mujer ordenó cirugías cardíacas y cateterismos a pacientes de las instituciones en las que atendía.

Cómo se descubrió que la médica no tenía el título de especialista

La denuncia de Gabriela Flores en el Ministerio de Salud Pública fue clave, ya que se pudo confirmar que si bien María Laura Pagliotti se reinscribió para retomar dicha especialización en el 2018, según consta en la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de Uruguay. Para ese entonces, la médica todavía adeudaba una parte importante de la carrera: