La revelación de Joan Monfort, autor de la foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal: “Podría haber sido con otro jugador”

Joan Monfort sacó la foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal. Foto: EFE

Lamine Yamal y Lionel Messi se verán las caras en la final del Mundial 2026, casi 19 años después de la icónica foto en la que el capitán de la Selección Española bañaba al jugador español, cuando este apenas tenía unos meses, y que fue obra de Joan Monfort.

“Bueno, crecí un poquito y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”, expresó Yamal hace poco en una entrevista con DAZN cuando le enseñaron aquella foto que nació por un calendario solidario del Barcelona en 2007.

La viralización de la imagen empezó con una publicación que Mounir Nasraoui, padre de Lamine, compartió en 2024 Instagram, en la que podría verse a un sonriente bebé disfrutando de un baño de espuma junto con su madre, Sheila Ebana, y un joven Messi.

La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. Foto: UNICEF/Barcelona

Cómo nació la foto de Messi bañando a Yamal, según su fotógrafo

Hace un par de años, Monfort contó cómo se gestó la imagen que hoy recorre el mundo. “No hay dinero que pague una foto como esa”, comentó en diálogo con EFE en su momento y sumó: “Además no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero”.

Monfort desconocía la identidad del bebé. Un antiguo compañero del diario Sport, medio que promovía el calendario, lo hizo ver la casualidad sobre la foto del “baño de los dioses”.

“Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador superconocido que es, un calendario con la participación de UNICEF”, recordó.

El fotógrafo contó que se realizó un sorteo en el popular barrio de Rocafonda buscando bebés para unas fotos. “La casualidad los unió, la foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo. Seguramente si la familia del bebé hubiera podido escoger, la foto hubiera sido con Ronaldinho, con Xavi o con Iniesta”, insistió.

Por otro lado, Monfort recordó cómo ideó la foto, que no era de estudio: el fondo granate, las luces para iluminar el espacio, quería retocar la escena para tenerlo todo más o menos controlado.

La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. Foto: UNICEF/Barcelona

“Hay un momento que aparece Messi y se encuentra con un bebé. Messi tendría 20 años, el bebé, 8 meses. Seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos y claro, la interacción entre ambos fue complicada”, añadió.

Messi cumplió 39 años durante el Mundial. Lamine el 13 de julio festejó 19, el número que lleva en la camiseta y con el que debutó Lionel en el Barcelona. El domingo, ambos serán rivales en busca del título mundial. Ambos coincidieron en el espacio y en el tiempo hace casi diecinueve años, pero por un guiño del azar o el destino se llegó a coincidir en una imagen al gran genio del fútbol, con uno que promete serlo.