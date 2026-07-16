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Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación: “La Argentina se ha puesto en marcha”

Al encabezar el tradicional corte de cinta que dio inicio a la 138° Exposición de la Sociedad Rural en Palermo, el ministro coordinador elogió el esfuerzo del sector agroindustrial y ratificó el rumbo económico. Prometió una baja de retenciones para el trigo y la cebada, y una fuerte reducción de la presión fiscal para el cierre del año.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El funcionario dijo presente en la 138° Exposición de la Sociedad Rural.
El funcionario dijo presente en la 138° Exposición de la Sociedad Rural. Foto: El Intransigente
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En el marco del tradicional corte de cinta que dio por inaugurada de manera oficial la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en la Sociedad Rural, el Gobierno volvió a escenificar su fuerte alineamiento con el sector agropecuario. El encargado de llevar la voz oficial fue el jefe de Gabinete Diego Santilli, quien afirmó que “la Argentina se ha puesto en marcha”.

Acompañado por las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Santilli aprovechó su discurso de apertura para destacar el rol del campo como el principal motor de la reactivación económica y elogió la resiliencia de los productores locales frente a las dificultades de los últimos años.

Durante su intervención, el jefe de Gabinete remarcó el cambio de paradigma que busca imponer el gobierno de Javier Milei en su relación con el sector productivo primario, diferenciándose de las administraciones anteriores. “Estoy aquí para primero felicitarlos y agradecerles por esta 138º exposición. Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo qué es la productividad”, expresó Santilli en primera instancia.

En ese sentido, el funcionario ponderó la desregulación económica que lleva adelante el Poder Ejecutivo. “Desde el día uno, el Presidente Javier Milei viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días”, dijo.

Diego Santilli en la Sociedad Rural
El jefe de Gabinete abrió la Exposición Rural de Palermo- Foto: Informe Norte Noticias

Promesas de alivio fiscal y baja de retenciones para el cierre de 2026: qué dijo Santilli

  • Baja de derechos de exportación: Santilli anunció un beneficio directo para la presente campaña fina: “Este año vamos a terminar bajando dos puntos de derechos al trigo y la cebada”.
  • Menor presión impositiva: proyectó que el 2026 cerrará con “una presión fiscal sobre el PBI de 26,7%”. El dato cobra relevancia al compararse con el punto de partida de la gestión, cuando se heredó uno de los valores más altos de la historia reciente en la materia, alcanzando el 32,6%.

Para finalizar, el jefe de Gabinete respaldó las palabras previas del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y selló el rumbo de la gestión de cara al segundo semestre: “Estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que, como dijo recién Nicolás Pino, la Argentina se ha puesto en marcha”.

Diego SantilliGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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