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Los números están a nuestro favor, ¿será posible?: Argentina igualó una marca histórica del Brasil de Pelé, cuando salió campeón en 1970

La Selección Argentina llega a la final del Mundial 2026 con una importante estadística que demuestra que, además de corazón, también despliega un juego ofensivo muy interesante.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El dato sobre la cantidad de goles que convirtió Argentina en el Mundial.
El dato sobre la cantidad de goles que convirtió Argentina en el Mundial. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)
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La Selección Argentina sigue escribiendo páginas doradas en la historia de los Mundiales. Luego de la épica y agónica victoria frente a Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal de esta Copa del Mundo 2026, el equipo alcanzó un registro que solo había conseguido uno de los mejores equipos de todos los tiempos: el Brasil de 1970, con Pelé como abanderado.

El récord que alcanzó la Selección Argentina en este Mundial 2026

Con los dos tantos anotados ante los ingleses, Argentina llegó a 19 goles en siete partidos, una cifra que iguala la producción ofensiva del legendario Brasil campeón de México 1970, considerado por muchos especialistas como el mejor seleccionado de la historia.

El dato adquiere todavía mayor relevancia al revisar la historia de los campeones mundiales. Solamente Alemania Federal en 1954, con 25 goles, terminó un Mundial con una mayor cantidad de tantos convertidos que la actual Selección Argentina. Brasil 1970 había quedado como el segundo campeón más goleador con 19 conquistas, una marca que ahora comparte la Albiceleste.

Brasil en la final de 1970 frente a Italia. Foto: L'EQUIPE

Una estadística que invita a creer

Las grandes campañas mundialistas suelen dejar señales antes de la consagración. En la mayoría de los casos, los campeones combinaron una defensa sólida con una capacidad ofensiva superior al resto de los participantes.

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Argentina está cumpliendo con esa receta. A lo largo del torneo mostró variantes para atacar, encontró goles en diferentes futbolistas y mantuvo una producción ofensiva constante tanto en la fase de grupos como en los cruces de eliminación directa.

Los 19 goles convertidos reflejan un promedio cercano a 2,7 tantos por partido, un nivel que la ubica entre las selecciones más contundentes que haya tenido una Copa del Mundo.

Los antecedentes favorecen a la Selección Argentina

Las estadísticas, por supuesto, no garantizan títulos. Sin embargo, suelen marcar tendencias:

Brasil convirtió 19 goles en el Mundial de 1970 y terminó levantando la Copa con un equipo inolvidable liderado por Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão y Carlos Alberto. Alemania Federal hizo aún mejor registro en 1954 con 25 tantos y también terminó consagrándose campeona.

Ahora Argentina aparece en ese selecto grupo de campeones históricos... aunque todavía le resta dar el último paso.

Lionel Messi, una de las cartas goleadoras de la Argentina en este Mundial 2026. Foto: Reuters (Maria Lysaker)

El desafío final ante España

La final del Mundial 2026 enfrentará a Argentina con España, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

Más allá de lo que ocurra en ese partido, la campaña argentina ya quedó entre las más destacadas de la historia por su capacidad goleadora. Pero existe un detalle que alimenta aún más la esperanza de los hinchas: todos los campeones que llegaron a esos registros ofensivos terminaron levantando el trofeo.

La Albiceleste ya igualó la marca del Brasil de 1970. Si logra mantener esa tendencia histórica durante los 90 minutos -o más, si fuera necesario- frente a España, no solo conquistará su cuarto Mundial, sino que también confirmará que las grandes estadísticas, muchas veces, son el anticipo de las grandes consagraciones.

Selección ArgentinaMundial 2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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