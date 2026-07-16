A pura cumbia y festejo: el video de Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

El festejo de Antonela Rocuzzo Foto: Instagram

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en las calles de nuestro país, en el Atlanta Stadium y en las redes sociales. Luego del agónico triunfo frente a Inglaterra, uno de los Tiktoks más comentados fue el de Antonela Roccuzzo, quien volvió a convertirse en tendencia por sus festejos.

La esposa de Lionel Messi compartió un video desde su cuenta de TikTok en el que mostró cómo vivió el histórico momento. Con una gran sonrisa y visiblemente emocionada, acompañó la celebración con una popular cumbia que identifica a los hinchas argentinos.

Antonela Roccuzzo festejó la clasificación de Argentina a la final y su video explotó en las redes. TikTok

Como suele ocurrir en sus publicaciones, el posteo no tardó en viralizarse y en recibir millones de interacciones, felicitándola por el desempeño de su marido en el partido.

“La Cumbia de los Trapos”, la canción que eligió Antonela para festejar el triunfo de la Scaloneta en las redes sociales

En las imágenes, Antonela aparece cantando “La Cumbia de los Trapos”, una de las canciones más populares del repertorio futbolero argentino, mientras festeja el pase de la Albiceleste a una nueva final del mundo.

El festejo de Antonela Rocuzzo Foto: Instagram

Sin embargo, hubo otro detalle que captó rápidamente la atención de los fanáticos. La empresaria lució una remera blanca con la palabra “Argentina” estampada en el pecho, un look sencillo pero cargado de simbolismo que fue celebrado por los usuarios en las redes sociales.

El video comenzó a circular a gran velocidad y acumuló miles de reproducciones en cuestión de minutos, con comentarios de apoyo para la familia Messi y mensajes de ilusión de cara al partido decisivo.

Además del video, Antonela compartió varias historias en Instagram en las que mostró imágenes de Lionel Messi abrazado con sus compañeros luego del pitazo final. Junto a un carrete de fotos, la influencer escribió un emotivo mensaje: “¡Gracias Dios! ¡Vamos Argentina a la final!”.

El festejo de Antonela Rocuzzo Foto: Instagram

La publicación fue replicada por cientos de cuentas de fanáticos y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados tras la victoria frente a Inglaterra.

Con la clasificación asegurada, la Selección Argentina ya puso la mira en la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España con el objetivo de conquistar la cuarta estrella.