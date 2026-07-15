Desde Caro Calvagni a Valu Cervantes: cómo vivieron las mujeres de la Selección el partido de Argentina vs. Inglaterra

Muriel López Benítez y Lisandro Martínez. Foto: Redes sociales

Argentina se enfrenta por quinta vez con Inglaterra en un Mundial. Se trata de un encuentro deportivo con mucha historia que incluye “El Gol del Siglo” y “La Mano de Dios” anotados por Diego Armando Maradona en México 1986. Ahora, el Seleccionado Nacional con Lionel Messi como capitán, disputará la semifinal con el equipo inglés, liderado por el delantero Harry Kane, en el estadio Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Y como es ya costumbre en cada partido, las mujeres de la Selección expresaron, a través de sus redes sociales, su acompañamiento a la Albiceleste.

Las esposas de los jugadores aprovecharon para publicar fotografías en sus cuentas de Instagram para alentar a los jugadores. Una de ellas fue Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, quien se encuentra como titular en el partido que inició a las 16:00h (hora Argentina).

Caro Calvagni desde el estadio de Altanta. Foto: Instagram

La joven compartió dos historias desde el estadio de Atlanta durante el precalentamiento del equipo argentino. La filmación la acompañó con un breve texto que dice “Dale” con los colores de la bandera nacional.

Por otro lado, Valu Cervantes, esposa de Enzo Fernández, compartió una imagen fuera de la cancha con la familia de ambos. Se encontraban con una bandera con la inscripción de “Enzo, con vos a todos lados. San Martín”, haciendo referencia a su ciudad natal ubicada en provincia de Buenos Aires.

La familia de Enzo Fernández. Foto: Instagram

Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, también publicó una fotografía en su cuenta de Instagram. En este caso, la joven de 30 años se encontraba con sus dos hijos. Asimismo, subió dos videos con festejos de la hinchada en el ingreso a la cancha Mercedes-Benz.

Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, con sus hijos. Foto: Instagram

En esa misma sintonía, Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, quien también se encuentra como titular en el partido contra Inglaterra, publicó una postal con la familia con un breve mensaje. “¡Vamos!“, escribió.

La influencer posó con su hija Aurora, que nació en marzo de 2025 en Mánchester, ya que el futbolista juega para el Manchester United desde julio de 2022. El defensor, oriundo de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, venía de jugar en el Ajax de Ámsterdam desde el 2019.

Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez. Foto: Instagram

¿Cuándo termina el Mundial 2026?

Los próximos partidos se disputarán el sábado y el domingo. Mientras el 18 de julio se llevará a cabo la eliminatoria por el tercer puesto que ya tiene a Francia, la final se jugará el 19 de julio a partir de las 16:00 (hora Argentina) con España y el ganador del partido de Argentina e Inglaterra.