Cuándo es el partido por el tercer puesto del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

El Hard Rock Stadium de Miami.

El Mundial 2026 está a dos partidos de su cierre. Con las semifinales consumadas, solo resta la gran final entre España y Argentina, y el partido por el tercer puesto que disputarán Francia e Inglaterra.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio a las 18:00hs de Argentina.

En qué estadio se juga el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El encuentro por el tercer puesto de la Copa del Mundo se disputará en el Hard Rock Stadium, hoy conocido como Miami Stadium por una cuestión de derechos durante el torneo.

Curiosidades del Hard Rock Stadium, estadio del partido por el 3° puesto del Mundial 2026

Un estadio de varios nombres

Antes de llamarse Hard Rock Stadium, fue conocido como Joe Robbie Stadium, Pro Player Stadium, Dolphin Stadium, Land Shark Stadium y Sun Life Stadium. Adoptó su nombre actual en 2016.

Sede de seis Super Bowls

Es uno de los estadios más importantes de la NFL y ha albergado seis finales del Super Bowl, incluyendo el Super Bowl LIV en 2020.

Su techo no cubre el campo

En una gran remodelación finalizada en 2016 se instaló un enorme dosel que protege del sol y la lluvia a la mayoría de los espectadores, pero deja el terreno de juego al aire libre.

No es solo un estadio de fútbol americano

Además de ser la casa de los Miami Dolphins, alberga el torneo de tenis Miami Open, partidos internacionales de fútbol y eventos como el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuyo circuito rodea el estadio.

Fue construido sin fondos públicos

Cuando se inauguró en 1987, su construcción fue financiada de forma privada por Joe Robbie, fundador de los Miami Dolphins, algo poco habitual para un estadio de la NFL de esa época.

Hard Rock Stadium.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 46 eliminados hasta ahora son: