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Bomba en la NBA: LeBron James no seguirá en Los Ángeles Lakers y podría unirse a otra estrella de la NBA

El King James anunció que deja la franquicia más importante del básquet estadounidense luego de 8 años. Su próximo paso aún no fue confirmado pero hay varios interesados en sumarlo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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LeBron James en Los Ángeles Lakers.
LeBron James en Los Ángeles Lakers. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
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LeBron James informó a Los Ángeles Lakers que no seguirá en la tradicional franquicia durante la próxima temporada, a horas de la apertura de la agencia libre de la NBA, según informó el representante del jugador, Rich Paul.

El King, a sus 41 años, va a disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA, y el color de su camiseta aún no esta definido.

Los Lakers emitieron un comunicado ante el conocimiento de la noticia, donde agradecieron el paso de LeBron y lo calificaron como uno de los atletas más importantes de la historia.

El paso por Los Ángeles del King

LeBronJames saldrá de los Lakers tras ocho años en los que conquistó el anillo en la Burbuja de Orlando en 2020 en las Finales contra los Miami Heat.

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Lebron James
Lebron James

En la última temporada, el cuádruple campeón NBA promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, pero su equipo cayó ante los Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los playoffs.

Con la camiseta amarilla y púrpura, James protagonizó un hecho histórico al compartir cancha con su hijo, Bronny James, durante las dos últimas temporadas, convirtiéndose en la primera dupla de padre e hijo en jugar juntos.

LeBron James y su hijo Bronny en Los Ángeles Lakers. Foto: REUTERS.
LeBron James y su hijo Bronny en Los Ángeles Lakers. Foto: REUTERS.

Sin embargo, las cosas cambiaron en los últimos años para el King desde que los Lakers dieron el gran golpe del mercado de pases al sumar a su plantel a Luka Doncic.

El joven superestrella se convirtió en la cara y el futuro de la franquicia, dejando a James con un papel secundario junto a Austin Reaves.

LeBron James y Luka Doncic; Los Angeles Lakers. Foto: Reuters (Kevin Jairaj)
LeBron James y Luka Doncic; Los Angeles Lakers. Foto: Reuters (Kevin Jairaj)

El futuro de uno de los mejores de la historia

LeBron James decidió entrar en la agencia libre, que abre este mismo martes a las 18.00 hora del Este de Estados Unidos y va a estudiar ofertas.

Festejo de Curry en la victoria de los Golden State ante Boston en finales de NBA. Foto: EFE.
Festejo de Curry en la victoria de los Golden State ante Boston en finales de NBA. Foto: EFE.

Los Golden State Warriors de Steph Curry, Draymond Green y su amigo Anthony Davis figuran entre las franquicias mejor posicionadas para incorporar a la estrella.

Sin embargo, también podría cerrar su carrera como profesional en franquicias que lo vieron brillar como Cleveland o Miami, aunque tendrían menos dinero para gastar en comparación con Golden State.

NBA - LeBron james
NBA - LeBron james

La última opción pero no menos importante son los San Antonio Spurs. La posibilidad de compartir vestuario con Victor Wembanyama, el llamado a ser el futuro de la NBA, podría ser un punto tentador para un LeBron James que aspira a obtener un campeonato más en su carrera.

LeBron JamesLos Ángeles LakersNBA
Matias Greisert
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