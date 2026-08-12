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Tiene 17 años, mide 1,93 y ya hace historia: quién es Brian Madjo, el gigante del Aston Villa que marcó ante PSG en la Supercopa

El juvenil, compañero de los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía, se convirtió en el goleador más joven en la historia de la competencia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Brian Madjo, del Aston Villa, celebra el primer gol de su equipo ante PSG.
Brian Madjo, del Aston Villa, celebra el primer gol de su equipo ante PSG. Foto: REUTERS
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Brian Madjo tuvo una aparición de esas que cambian una carrera en cuestión de minutos. Este miércoles 12 de agosto, el delantero de 17 años marcó para Aston Villa ante PSG en la Supercopa de Europa 2026, disputada en Salzburgo, Austria, y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la competencia.

El juvenil, compañero de los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía, no pasó inadvertido desde lo físico: mide 1,93 metros y su porte se volvió un problema para la defensa parisina. En el primer tiempo, su potencia le permitió imponerse en el área, ganar duelos y generar varias situaciones claras antes de finalmente conseguir el empate.

El gol llegó sobre el cierre de la primera parte, cuando John McGinn envió un centro desde la derecha y Madjo apareció en el segundo palo. Aunque estaba siendo sujetado por Willian Pacho, el atacante logró conectar la pelota y definir al techo del arco para el 1-1 de Aston Villa ante PSG.

Supercopa de la UEFA - Paris Saint-Germain vs. Aston Villa - Estadio Salzburgo, Salzburgo, Austria - 12 de agosto de 2026.
Brian Madjo, del Aston Villa, celebra el primer gol de su equipo ante PSG. Foto: REUTERS

La actuación fue más que un simple gol: el joven ya había tenido varias chances, incluido un cabezazo desviado y un remate que dio en el palo, por lo que su tanto terminó siendo la recompensa a un primer tiempo en el que se transformó en la mayor amenaza ofensiva del equipo inglés.

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Aston Villa lo incorporó desde Metz en enero de 2026, en una operación cercana a los 12 millones de euros, como una apuesta a futuro, pero su irrupción ante el campeón de la Champions aceleró todos los tiempos.

Quién es Brian Madjo

Brian Madjo es un delantero de 17 años que pertenece al Aston Villa y que llegó al club inglés en enero de 2026 desde el FC Metz de Francia, en una operación cercana a los 12 millones de euros. Nació en Enfield, Londres, en enero de 2009, tiene raíces camerunesas por parte de sus padres y pasó parte de su vida en Luxemburgo, país al que ya representó a nivel mayor, aunque también jugó para Inglaterra en categorías juveniles.

Su perfil combina juventud, potencia física y proyección internacional. Con 1,93 metros de altura, Madjo se destaca como un atacante fuerte en el juego aéreo y difícil de controlar para los defensores, algo que quedó en evidencia este miércoles 12 de agosto ante PSG por la Supercopa de Europa. Aston Villa lo había incorporado como una apuesta a futuro, pero su gol ante el campeón de la Champions lo puso rápidamente en el centro de la escena.

Supercopa de la UEFA - Paris Saint-Germain vs. Aston Villa - Estadio Salzburgo, Salzburgo, Austria - 12 de agosto de 2026.
Brian Madjo, del Aston Villa, celebra el primer gol de su equipo ante PSG. Foto: REUTERS

Brian Madjo hizo historia en la Supercopa de Europa

Madjo escribió una página histórica en la Supercopa de Europa durante el partido frente al París Saint-Germain. Con apenas 17 años y 212 días, el atacante se convirtió en el futbolista más joven en ser titular en una final de esta competición.

El entrenador Unai Emery decidió incluirlo desde el arranque en el once inicial del equipo inglés, una apuesta fuerte que terminó colocando al joven delantero en los registros históricos del torneo.

Según datos de Opta, Madjo es el jugador más joven en comenzar como titular una final de la Supercopa de Europa desde que existen registros estadísticos de la competencia, en 2006.

FutbolistaAston VillaPSGSupercopa europea
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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