Fiesta Nacional de la Nieve 2026: cronograma completo, artistas, sedes y cómo llegar al evento en Bariloche

Fiesta Nacional de la Nieve 2026 Foto: Turismo Bariloche

La 55° Fiesta Nacional de la Nieve ya está en marcha en San Carlos de Bariloche y promete una convocatoria histórica. Durante cinco días, vecinos y turistas podrán disfrutar de conciertos gratuitos, competencias tradicionales, espectáculos culturales y algunas de las figuras más convocantes de la música argentina, con Luck Ra, Los Auténticos Decadentes, Ángela Leiva, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Turf como grandes protagonistas.

La celebración coincide con uno de los momentos de mayor movimiento turístico de la temporada invernal, cuando miles de visitantes llegan a Bariloche para disfrutar de los centros de esquí, las actividades en la nieve y la oferta gastronómica de la ciudad.

En ese marco, la Fiesta Nacional de la Nieve vuelve a posicionarse como uno de los grandes atractivos del calendario patagónico, con una programación que combina espectáculos masivos, tradiciones locales y propuestas para toda la familia.

Dónde se realiza la Fiesta Nacional de la Nieve 2026

Las actividades estarán concentradas principalmente en el Centro Cívico, el Puerto San Carlos, el Cerro Catedral, la calle Mitre y la calle Independencia. Todos los espacios se encuentran dentro del área turística de Bariloche y son accesibles mediante transporte urbano, taxis, remises o caminando desde el centro de la ciudad.

Para quienes lleguen desde otras localidades, el acceso principal es por la Ruta Nacional 40. Desde el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, ubicado a unos 15 kilómetros del centro, se puede llegar en taxi, remis o transporte urbano con conexión al casco céntrico.

La ciudad rionegrina recibe a miles de turistas con shows, actividades culturales y propuestas tradicionales durante la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Río Negro

Cronograma completo de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026

Miércoles 12 de agosto | Centro Cívico

La apertura estará dedicada a artistas y agrupaciones locales.

15:10 DJ Polaco

15:30 Ballet Proyección La Llave

16:00 Crearte

16:45 Bombo Sur

17:05 Punta y Hacha

17:40 Dar Arte

18:05 Madeleine Estudio

18:40 Vórtice Sur

19:15 Mercenarios

19:50 La Banda del León

20:25 Amor Amor

Jueves 13: tortas, chocolate caliente y Bajada de Antorchas

La jornada combinará gastronomía, espectáculos y una de las postales más emblemáticas de la celebración.

Puerto San Carlos

15:00 Concurso de Tortas

Centro Cívico

16:00 Chocolate Caliente

20:45 Sele Vera y Los Pampas

Cerro Catedral

19:00 Bajada de Antorchas con show de luces y DJ en vivo

Bandas locales

15:00 Hombre Vivo

15:30 The Fever Danza

16:00 Wannabe Studio

16:30 Clover Club

17:00 Urban Groove

18:00 RMA

19:00 La Funk Me Up

19:30 Modo Peña

20:00 La Morena y David San Carlos

20:30 Tolkeyén

Además, desde las 12:00 funcionarán los Food Trucks sobre calle Independencia.

Viernes 14: el día de Topa, Nahuel Pennisi y Jorge Rojas

La segunda gran jornada tendrá propuestas familiares, feria gastronómica y recitales de primer nivel.

Centro Cívico

14:00 Plaza de Deportes Lúdicos

16:00 Chocolate Caliente

17:30 Topa

19:00 Nahuel Pennisi

20:15 Desfile de candidatas a Reina Nacional de la Nieve

21:00 Jorge Rojas

Calle Mitre

12:00 Feria de Colectividades

Calle Independencia

12:00 Food Trucks

Sábado 15: el esperado show de Luck Ra y espectáculo de drones

La ciudad rionegrina recibe a miles de turistas con shows, actividades culturales y propuestas tradicionales durante la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Río Negro

Será una de las jornadas más convocantes de toda la fiesta.

Puerto San Carlos

09:00 a 14:00 Tejetón

Centro Cívico y zona céntrica

16:00 Carrera de Mozos

18:00 Desfile Náutico sobre el Nahuel Huapi

16:00 a 21:00 Concurso del Pullover

19:00 Ángela Leiva

20:00 Desfile de Reinas Invitadas

21:00 Luck Ra

22:30 Show de Drones

Calle Mitre

12:00 Feria de Colectividades

Bailes tradicionales de 12:30 a 17:00

Calle Independencia

12:00 Food Trucks

Domingo 16: Los Auténticos Decadentes y el gran cierre

La fiesta concluirá con la elección de la Reina Nacional de la Nieve y dos espectáculos centrales.

Centro Cívico

12:00 Concurso de Hacheros

19:00 Turf

20:00 Elección de la Reina Nacional de la Nieve

21:00 Los Auténticos Decadentes

22:30 Show de Drones de cierre

Calle Mitre

12:00 Feria de Colectividades

Calle Independencia

12:00 Food Trucks

La edición 2026 recupera algunas de las tradiciones más queridas de Bariloche, como la Bajada de Antorchas, la Carrera de Mozos, el Concurso de Hacheros y el Concurso del Pullover, junto con nuevas propuestas tecnológicas como los espectáculos de drones. Con entrada libre y gratuita en gran parte de las actividades, la Fiesta Nacional de la Nieve vuelve a consolidarse como uno de los eventos turísticos más importantes del invierno argentino.