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Fiesta Nacional de la Nieve 2026: cronograma completo, artistas, sedes y cómo llegar al evento en Bariloche

La ciudad rionegrina celebra una nueva edición de su fiesta más emblemática del invierno con artistas como Luck Ra, Los Auténticos Decadentes, Ángela Leiva, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Turf.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Fiesta Nacional de la Nieve 2026
Fiesta Nacional de la Nieve 2026 Foto: Turismo Bariloche
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La 55° Fiesta Nacional de la Nieve ya está en marcha en San Carlos de Bariloche y promete una convocatoria histórica. Durante cinco días, vecinos y turistas podrán disfrutar de conciertos gratuitos, competencias tradicionales, espectáculos culturales y algunas de las figuras más convocantes de la música argentina, con Luck Ra, Los Auténticos Decadentes, Ángela Leiva, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Turf como grandes protagonistas.

La celebración coincide con uno de los momentos de mayor movimiento turístico de la temporada invernal, cuando miles de visitantes llegan a Bariloche para disfrutar de los centros de esquí, las actividades en la nieve y la oferta gastronómica de la ciudad.

En ese marco, la Fiesta Nacional de la Nieve vuelve a posicionarse como uno de los grandes atractivos del calendario patagónico, con una programación que combina espectáculos masivos, tradiciones locales y propuestas para toda la familia.

Dónde se realiza la Fiesta Nacional de la Nieve 2026

Las actividades estarán concentradas principalmente en el Centro Cívico, el Puerto San Carlos, el Cerro Catedral, la calle Mitre y la calle Independencia. Todos los espacios se encuentran dentro del área turística de Bariloche y son accesibles mediante transporte urbano, taxis, remises o caminando desde el centro de la ciudad.

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Para quienes lleguen desde otras localidades, el acceso principal es por la Ruta Nacional 40. Desde el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, ubicado a unos 15 kilómetros del centro, se puede llegar en taxi, remis o transporte urbano con conexión al casco céntrico.

Bariloche durante la Fiesta Nacional de la Nieve
La ciudad rionegrina recibe a miles de turistas con shows, actividades culturales y propuestas tradicionales durante la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Río Negro

Cronograma completo de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026

Miércoles 12 de agosto | Centro Cívico

La apertura estará dedicada a artistas y agrupaciones locales.

  • 15:10 DJ Polaco
  • 15:30 Ballet Proyección La Llave
  • 16:00 Crearte
  • 16:45 Bombo Sur
  • 17:05 Punta y Hacha
  • 17:40 Dar Arte
  • 18:05 Madeleine Estudio
  • 18:40 Vórtice Sur
  • 19:15 Mercenarios
  • 19:50 La Banda del León
  • 20:25 Amor Amor

Jueves 13: tortas, chocolate caliente y Bajada de Antorchas

La jornada combinará gastronomía, espectáculos y una de las postales más emblemáticas de la celebración.

Puerto San Carlos

  • 15:00 Concurso de Tortas

Centro Cívico

  • 16:00 Chocolate Caliente
  • 20:45 Sele Vera y Los Pampas

Cerro Catedral

  • 19:00 Bajada de Antorchas con show de luces y DJ en vivo

Bandas locales

  • 15:00 Hombre Vivo
  • 15:30 The Fever Danza
  • 16:00 Wannabe Studio
  • 16:30 Clover Club
  • 17:00 Urban Groove
  • 18:00 RMA
  • 19:00 La Funk Me Up
  • 19:30 Modo Peña
  • 20:00 La Morena y David San Carlos
  • 20:30 Tolkeyén

Además, desde las 12:00 funcionarán los Food Trucks sobre calle Independencia.

Viernes 14: el día de Topa, Nahuel Pennisi y Jorge Rojas

La segunda gran jornada tendrá propuestas familiares, feria gastronómica y recitales de primer nivel.

Centro Cívico

  • 14:00 Plaza de Deportes Lúdicos
  • 16:00 Chocolate Caliente
  • 17:30 Topa
  • 19:00 Nahuel Pennisi
  • 20:15 Desfile de candidatas a Reina Nacional de la Nieve
  • 21:00 Jorge Rojas

Calle Mitre

  • 12:00 Feria de Colectividades

Calle Independencia

  • 12:00 Food Trucks

Sábado 15: el esperado show de Luck Ra y espectáculo de drones

Bariloche durante la Fiesta Nacional de la Nieve
La ciudad rionegrina recibe a miles de turistas con shows, actividades culturales y propuestas tradicionales durante la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Río Negro

Será una de las jornadas más convocantes de toda la fiesta.

Puerto San Carlos

  • 09:00 a 14:00 Tejetón

Centro Cívico y zona céntrica

  • 16:00 Carrera de Mozos
  • 18:00 Desfile Náutico sobre el Nahuel Huapi
  • 16:00 a 21:00 Concurso del Pullover
  • 19:00 Ángela Leiva
  • 20:00 Desfile de Reinas Invitadas
  • 21:00 Luck Ra
  • 22:30 Show de Drones

Calle Mitre

  • 12:00 Feria de Colectividades
  • Bailes tradicionales de 12:30 a 17:00

Calle Independencia

  • 12:00 Food Trucks

Domingo 16: Los Auténticos Decadentes y el gran cierre

La fiesta concluirá con la elección de la Reina Nacional de la Nieve y dos espectáculos centrales.

Centro Cívico

  • 12:00 Concurso de Hacheros
  • 19:00 Turf
  • 20:00 Elección de la Reina Nacional de la Nieve
  • 21:00 Los Auténticos Decadentes
  • 22:30 Show de Drones de cierre

Calle Mitre

  • 12:00 Feria de Colectividades

Calle Independencia

  • 12:00 Food Trucks

La edición 2026 recupera algunas de las tradiciones más queridas de Bariloche, como la Bajada de Antorchas, la Carrera de Mozos, el Concurso de Hacheros y el Concurso del Pullover, junto con nuevas propuestas tecnológicas como los espectáculos de drones. Con entrada libre y gratuita en gran parte de las actividades, la Fiesta Nacional de la Nieve vuelve a consolidarse como uno de los eventos turísticos más importantes del invierno argentino.

BarilochePatagoniaFiestas Regionales
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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