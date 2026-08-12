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Como el Dibu Martínez: el arquero marplatense que firmó con un campeón de la Premier League

Nacido en Mar del Plata el 9 de julio de 1997, Franco Ravizzoli pasó por las inferiores de River y forjó su carrera en el ascenso inglés. Quién es y con qué histórico club firmó.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Franco Ravizzoli, el arquero de Mar del Plata que atajará en un campeón de la Premier League.
Franco Ravizzoli, el arquero de Mar del Plata que atajará en un campeón de la Premier League. Foto: Instagram @lcfc
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Un arquero nacido en Mar del Plata fue confirmado como nuevo refuerzo de un campeón de la Premier League. Al leer esa frase, uno piensa en Emiliano “Dibu” Martínez, pero no, en este caso se trata de Franco Ravizzoli, quien firmó contrato por tres temporadas con el Leicester City tras quedar libre del Blackpool.

El argentino, que también pasó por la reserva de River Plate, se incorpora de esta manera a uno de los clubes más reconocidos de Inglaterra, que atraviesa una etapa de reconstrucción a diez años de ser campeón de la Premier y que hoy milita en la Football League One (tercera división inglesa).

Su llegada a los “Zorros” marca un nuevo salto en una trayectoria poco convencional. Ravizzoli, de 29 años, se formó en las Inferiores de River, club al que llegó a fines de 2012 y donde permaneció hasta 2018, alcanzando incluso la Reserva. Después de su etapa en Núñez, el arquero marplatense construyó gran parte de su carrera en el ascenso inglés, un recorrido que ahora lo lleva a uno de los clubes más reconocidos del fútbol británico.

Quién es Franco Ravizzoli

Nacido en Mar del Plata el 9 de julio de 1997, Ravizzoli tuvo pasos formativos por Independiente, Quilmes y River antes de iniciar una aventura en el fútbol de Inglaterra. Su camino en suelo británico comenzó en 2020, cuando se incorporó al Eastbourne Borough, equipo de la sexta división.

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Ravizzoli jugará en Leicester City.
Franco Ravizzoli, el arquero de Mar del Plata que atajará en un campeón de la Premier League. Foto: Instagram @lcfc

Sus buenas actuaciones, incluso en partidos de FA Cup ante rivales de categorías superiores, despertaron el interés de otros clubes. Ese rendimiento le abrió la puerta al Milton Keynes Dons, de la tercera división inglesa, donde dio un paso importante en su consolidación profesional.

En septiembre de 2023 pasó al Wycombe Wanderers, también de la League One, y un año más tarde se sumó al Blackpool. Ya afianzado en la categoría, ahora tendrá la oportunidad de defender el arco del Leicester City, donde será dirigido por Russell Martin, entrenador que ya lo conocía de su etapa en el Milton Keynes Dons.

El Leicester viene de descender recientemente del Championship y busca rearmarse para volver cuanto antes a la segunda división inglesa. Se trata de un club con historia, en el que brillaron figuras como Gary Lineker y Jamie Vardy, y que alcanzó la gloria máxima con la histórica conquista de la Premier League 2015/16. Además, ganó la FA Cup 2020/21, tres Copas de la Liga, dos Community Shield y fue campeón de la segunda división en ocho oportunidades.

Cuándo empieza la temporada del Leicester

El primer compromiso del Leicester en la League One será el sábado 15 de agosto, cuando visite al Notts County. Ese partido marcará el inicio oficial de una campaña en la que el equipo de Russell Martin intentará comenzar el camino de regreso al Championship.

Para Ravizzoli, la llegada al Leicester representa uno de los mayores desafíos de su carrera. Después de empezar en la sexta categoría inglesa y escalar paso a paso en el fútbol británico, el arquero argentino tendrá ahora la chance de mostrarse en un club con pasado reciente de Premier League y con la presión de pelear por el ascenso.

FutbolistaLeicesterPremier LeagueEmiliano Dibu Martínez
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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