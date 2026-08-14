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Mundiales de Hockey sobre césped: todo lo que tenés que saber de Las Leonas y Los Leones de cara a Bélgica-Países Bajos 2026

El equipo femenino debuta el sábado y el masculino, el domingo. Es la tercera vez en la historia que se jueguen al mismo tiempo ambas ramas.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Las Leonas. Foto: @FIH_Hockey
Las Leonas. Foto: @FIH_Hockey
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Las Leonas y Los Leones, representativos nacionales de hockey sobre césped, participarán en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica y en el que buscarán llegar a la cima.

Las ciudades elegidas para ser sedes del torneo fueron las de Amstelveen en Países Bajos, mientras que por el lado de Bélgica se jugará en Wavre.

Mundiales de Hockey sobre césped 2026.
Mundiales de Hockey sobre césped 2026. Foto: X

Los Leones, que tienen como mejor resultado histórico la medalla de bronce conseguida en La Haya 2014, integrarán el Grupo A, donde se enfrentarán con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.

El estreno de los jugadores argentino será el 16 de agosto, cuando se enfrenten a los nipones a partir de las 14.

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Los Leones, selección masculina de hockey sobre césped. Foto: Cedida por anunciante.

Solo dos días después, tendrán un durísimo compromiso ante los locales, en un encuentro que está programado para las 13, mientras que cerrarán su participación en la fase de grupos el 20 de agosto cuando se midan con los oceánicos a las 7:30.

Los dos primeros de cada grupo conseguirán la clasificación a la segunda fase.

Triunfo de Las Leonas en la PRO League. Foto: @TomasRodriguezC.
Las Leonas. Foto: @TomasRodriguezC.

Las Leonas, por su parte, son una de las grandes potencias en el hockey femenino, con las conquistas mundiales en 2002 y 2010.

El combinado femenino, que en el último Mundial fue subcampeón, integrará el Grupo B, donde se enfrentará con Estados Unidos, Alemania y Escocia.

Las Leonas, hockey. Foto: Twitter @ArgFieldHockey.
Las Leonas, hockey. Foto: Twitter @ArgFieldHockey.

Su estreno será el 15 de agosto a las 12:30 ante las siempre complicadas norteamericanas, mientras que solo dos días después enfrentarán a las germanas a las 12.

Finalmente, cerrarán la fase de grupos el 19 de agosto con el partido ante las británicas, que será a las 6 de la mañana.

El cronograma de Los Leones en el Mundial 2026

  • Vs. Japón el 16 de agosto a las 14
  • Vs. Países Bajos el 18 de agosto a las 13
  • Vs. Nueva Zelanda el 20 de agosto a las 7:30

El cronograma de Las Leonas en el Mundial 2026

  • Vs. Estados Unidos el 15 de agosto a las 12:30
  • Vs. Alemania el 17 de agosto a las 12
  • Vs. Escocia el 19 de agosto a las 6
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Matias Greisert
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