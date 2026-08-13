Robos arbitrales: ahora Chiqui Tapia “se olvidó” de River y Acuña le respondió

El defensor utilizó sus cuentas personales en redes sociales para compartir por su propia cuenta la imagen de aquel momento que la cuenta oficial del presidente de la AFA optó por omitir. Foto: Canal 26

Un nuevo episodio expuso el marcado distanciamiento institucional que existe por parte de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia la dirigencia de River. En las últimas horas, Claudio “Chiqui” Tapia publicó un contenido conmemorativo dedicado a reconocer a las instituciones del fútbol local que respaldaron y colaboraron con el proceso de la Selección Argentina. Sin embargo, la nómina incluyó una llamativa y deliberada ausencia: el club de Núñez fue marginado del homenaje.

El gesto no pasó desapercibido en el ambiente del fútbol. La omisión intencional de la imagen representativa de River en la galería de fotos reflejó el nivel de tensión que se vive entre la conducción de Claudio Tapia y Stefano Di Carlo.

A pesar del filtro impuesto por el mismo “Chiqui” Tapia en sus redes sociales, la reacción llegó desde el propio plantel de River. Marcos “Huevo” Acuña, quien fue campeón del mundo en Qatar 2022, decidió tomar una postura pública ante el desplante a su institución.

El futbolista de River aprovechó la omisión intencional de Tapia para compartir él mismo el homenaje que hubo a la Selección Argentina. Foto: Cuenta de Instagram de Marcos Acuña

El defensor lateral utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir una historia de aquel momento que la cuenta oficial de Tapia optó por omitir. La publicación del futbolista fue leída de inmediato en el ambiente como un gesto explícito en defensa de la neutralidad que debe primar en la AFA.

En el marco de una conferencia de prensa brindada este martes 11 de agosto, el presidente de River, Stefano Di Carlo, rompió el silencio tras la seguidilla de resultados adversos del primer equipo y apuntó de manera directa contra la conducción de la AFA y los desempeños arbitrales. El dirigente ratificó las recientes quejas del capitán Nicolás Otamendi y acusó un perjuicio deliberado contra la institución.

Di Carlo no ocultó su malestar por los últimos fallos, incluido el penal no sancionado sobre Ángel Correa en el último partido que fue derrota 1 a 0 ante Tigre, y lanzó duras críticas hacia la gestión del arbitraje en el fútbol argentino. “A River lo han perjudicado. Todos lo vemos, hay manoseo de todo tipo y color hacia todos los equipos, estamos esperando que encuentren un límite en términos de la vergüenza”, disparó de forma contundente.

En sus declaraciones, Di Carlo apoyó enfáticamente el reclamo que los futbolistas trasladaron a los campos de juego y respaldó la frase con la que Otamendi sintetizó la postura del vestuario: “Somos nosotros contra todos”.