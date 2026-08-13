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Murió Jessica Bang, la promesa del golf australiano que se desplomó durante un torneo en Tailandia

La golfista de 18 años sufrió una hemorragia cerebral mientras competía en Bangkok y murió días después tras ser hospitalizada, según confirmó su familia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Jessica Bang tenía 18 años y estaba internada en Tailandia.
Jessica Bang tenía 18 años y estaba internada en Tailandia. Foto: gofundme.com
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Jessica Bang, promesa del golf australiano, murió este jueves a los 18 años en un hospital de Bangkok, Tailandia, tras sufrir una hemorragia cerebral. La joven deportista había sido internada a comienzos de agosto después de desplomarse repentinamente mientras disputaba el Torneo de Clasificación Internacional del KLPGA Tour.

La triste noticia fue confirmada por su familia a través de la campaña en GoFundMe que habían abierto para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos médicos y organizar su traslado a Australia.

Sus primas, Summer y Amelia, explicaron en dicha página: “Queremos agradecerles a todos por su inmenso apoyo y buenos deseos. Lamentablemente, Jessica falleció esta mañana, 13 de agosto de 2026, en el Hospital Synphaet Ramintra de Bangkok, Tailandia, a las 7:20 a. m., hora local”.

“Estamos profundamente apenados por esta noticia. Sin embargo, queremos seguir recordando a Jessica y celebrar sus logros, su pasión y su dedicación al golf”, añade el texto.

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Había sufrido una hemorragia cerebral.
Jessica Bang tenía 18 años y estaba internada en Tailandia. Foto: gofundme.com

Y añade: “Los fondos que hemos recaudado se entregarán a sus padres para ayudarles a sufragar sus gastos médicos. Una vez más, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que han apoyado a Jessica y a nuestra familia durante este momento tan difícil”.

La noticia impactó también en la comunidad del golf australiano. En esa línea, Golf NSW lanzó un comunicado donde lamentó “profundamente” el fallecimiento de Jessica Bang.

“Fue en Moss Vale, en febrero de este año, donde Jessica consiguió su primer título profesional, al ganar el evento clasificatorio regional del Ford Women’s NSW Open 2026, uno de los varios eventos de Golf NSW en los que participó este año. Era una golfista con mucho talento y un futuro brillante por delante, y era muy apreciada por su amabilidad tanto dentro como fuera del campo de golf”, expresaron.

Quién era y qué le pasó a Jessica Bang, la joven golfista que murió tras desplomarse durante un torneo

Jessica Bang empezaba a perfilarse como una de las promesas más interesantes de su país. Había pasado al profesionalismo en noviembre de 2025 y, en muy poco tiempo, consiguió llamar la atención del circuito: en febrero de 2026 ganó el evento clasificatorio regional del Ford Women’s NSW Open en Moss Vale, Nueva Gales del Sur, en apenas su quinta presentación como profesional. Aquella victoria tuvo un valor especial porque jugó con su madre como caddie, cerró la ronda final con 65 golpes, ocho bajo par, y estableció un nuevo récord del campo.

Había sufrido una hemorragia cerebral.
Jessica Bang tenía 18 años y estaba internada en Tailandia. Foto: gofundme.com

Su carrera, aunque breve, estuvo marcada por un crecimiento acelerado y por el reconocimiento de la comunidad del golf australiano. El WPGA Tour de Australasia la describió como un talento destacado que había causado una fuerte impresión en sus primeros meses como profesional, mientras que Golf NSW resaltó no solo su nivel deportivo, sino también su amabilidad dentro y fuera de la cancha.

Bang murió este jueves 13 de agosto de 2026 en Bangkok, Tailandia, después de sufrir una hemorragia cerebral mientras se preparaba para competir en el Torneo de Clasificación Internacional del KLPGA Tour.

MuerteGolf
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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