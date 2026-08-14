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La campaña silenciosa de Jorge Messi entre Barcelona y Rosario que salvó más de 100 vidas

Tras la muerte de Jorge Messi, profesionales del Hospital de Niños Víctor J. Vilela revelaron el rol clave que desempeñó durante años en la formación de especialistas y el impulso de programas de trasplante pediátrico.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Jorge Messi llevó a cabo una campaña de salud que permitió salvar más de 100 vidas
Jorge Messi llevó a cabo una campaña de salud que permitió salvar más de 100 vidas Foto: Instagram.
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El papá de Lionel Messi falleció el 8 de agosto de este mismo año y su hijo le dejó un sentido mensaje vía redes sociales luego de su velorio. Tiempo después de lo sucedido, distintos profesionales de la salud de su ciudad natal, Rosario, revelaron datos inéditos. Informaron que, durante años, Jorge Messi ayudó a médicos y profesionales de la salud en Rosario a fortalecer la atención pediátrica y la formación de especialistas en trasplantes.

El escenario de aquella noticia es el Hospital de Niños Victor J. Vilela de Rosario, donde se llevó a cabo un proyecto que permitió la formación de especialistas y la realización de más de 100 trasplantes pediátricos, transformando así la ayuda de Jorge en resultados concretos para niños que necesitaban tratamientos de alta complejidad.

Tenía 68 años y enfrentaba una dura enfermedad.
El fallecido Jorge Messi tuvo su labor marcada en ayudar a los más necesitados. Foto: Redes sociales

Un legado de salud pública: la silenciosa labor de Jorge Messi en beneficio de la niñez de Rosario

El proyecto de Jorge Messi se centró en la salud pública y buscaba que los avances en materia científica no quedaran en experiencias individuales, sino que se transformaran en algo colectivo y pudieran ser aprovechadas por la mayor cantidad de gente posible que necesitara aquel tratamiento.

La idea principal se centraba en que los niños sin cobertura social pudieran acceder a tratamientos que, de otro modo, quedaban reservados a aquellos que tenían capacidad económica. De este modo, el paso del tiempo afirmó la importancia de aquella decisión, con números que demostraban un cambio significativo.

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La idea principal se centraba en que los niños sin cobertura social pudieran acceder a tratamientos que, de otro modo, quedaban reservados a aquellos que tenían capacidad económica. Foto: Freepik.

Impacto en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela: más de 100 trasplantes pediátricos realizados con éxito

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela tuvo el éxito de haber realizado más de 100 trasplantes pediátricos con éxito desde que comenzó el proceso de formación. Aquel número representa para los especialistas la llegada a objetivo específico: que aquel conocimiento adquirido en Barcelona se aplicara de manera directa en la atención de los pacientes.

La historia también evidencia el compromiso constante del padre de Lionel Messi en cada una de las etapas del proceso. Su participación no respondía a una acción ocasional ni a una ayuda puntual, sino a una estrategia cuidadosamente planificada para garantizar que el apoyo se mantuviera en el tiempo. A través de su presencia activa, el seguimiento de las necesidades y la búsqueda de oportunidades que favorecieran el crecimiento de su hijo, procuró crear las condiciones necesarias para que el acompañamiento tuviera continuidad y pudiera sostenerse frente a los desafíos que surgían.

Hospital de Niños Victor J. Vilela
El Hospital de Niños Victor J. Vilela realizó más de 100 trasplantes pediátricos con éxito. Foto: -

Conexión Barcelona-Rosario: la alianza de capacitación médica con el Hospital Vall d’Hebron

El médico y periodista Jorge Tartaglione explicó que Jorge Messi llevaba médicos argentinos a Barcelona para que puedan capacitarse en trasplantes de médula ósea. “Se encargaba de todo”, afirmó. La Fundación Leo Messi documentó públicamente que desde hace varios años llevaba a cabo programas de formación médica en España, al igual que acompañar con infraestructura y equipamiento hospitalario.

Aquel programa vinculaba estrechamente al Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario con la capacitación de profesionales en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, una institución de referencia en el tratamiento de patologías complejas.

Hospital Vall d’Hebron
El Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona es una institución de referencia en el tratamiento de patologías complejas. Foto: Hospital Vall d’Hebron

En 2020, durante una jornada de intercambio médico realizada en Rosario, la propia Fundación señaló que las becas de capacitación en España eran una de las herramientas destinadas a fortalecer la atención de enfermedades pediátricas.

Uno de los casos registrados es el de Silvia Lavítula, entonces jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Vilela, quien viajó a Barcelona para capacitarse en el Hospital Vall d’Hebron. Entre marzo y abril de 2013, realizó una formación en distintas áreas vinculadas con la atención de pacientes, entre ellas la unidad de trasplantes, Hematología, el Banco de Sangre y el Banco de Tejidos. La capacitación tenía como propósito incorporar conocimientos y prácticas que luego pudieran implementarse en Rosario.

Más que apoyo económico: el involucramiento personal y logístico de Jorge Messi en cada etapa del proyecto

El vínculo de la familia Messi con el Hospital Vilela se remonta a años anteriores al desarrollo del programa de trasplantes. Durante ese período, la Fundación Leo Messi impulsó distintas acciones relacionadas con el hospital pediátrico de Rosario, entre ellas obras de infraestructura, incorporación de equipamiento y actividades de capacitación. La organización también brindó apoyo al Hospital Garrahan y a otros centros pediátricos del país.

En 2020, Jorge Messi participó de una jornada de intercambio médico organizada por la Fundación en Rosario. El encuentro reunió a especialistas del Garrahan y del Vilela para compartir conocimientos sobre el diagnóstico temprano y el tratamiento del retinoblastoma.

El matrimonio junto a Lionel, uno de los hijos de la pareja
El matrimonio de Celia y Jorge junto a Lionel, uno de los hijos de la pareja. Foto: Redes

Una estrategia con continuidad: el modelo de solidaridad que transformó la atención médica infantil en Rosario

El alcance de ese trabajo se refleja en los resultados obtenidos: gracias a la capacitación de un equipo especializado que continúa desempeñándose en Rosario, más de 100 niños pudieron acceder a trasplantes. Este legado, que trasciende el ámbito deportivo y empresarial, pone de relieve el compromiso de Jorge Messi con una causa de profundo valor social. La difusión de esta historia permitió conocer una dimensión diferente de su trayectoria, marcada por la voluntad de impulsar cambios duraderos y generar un impacto positivo en la vida de muchas familias.

La trayectoria de la familia Messi también refleja un vínculo sostenido con Rosario. Allí nació el capitán de la Selección argentina y comenzó su formación futbolística, antes de trasladarse a Barcelona durante su adolescencia. Si bien su carrera profesional se desarrolló principalmente en Europa y, posteriormente, en Estados Unidos, su familia conservó una relación cercana con la ciudad. A través de la Fundación, parte de ese vínculo se tradujo en iniciativas destinadas a hospitales pediátricos y proyectos vinculados con la salud.

Jorge Messi Lionel MessiFútbolSalud
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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