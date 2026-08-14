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El paraje bonaerense casi desconocido de Mar Chiquita donde el tren, el campo y la historia siguen vivos

A pocos kilómetros del ruido turístico de Mar del Plata, existe un rincón donde el tiempo parece haber quedado suspendido entre caminos de tierra, viejas vías, almacenes de campo y relatos de una época en la que el tren marcaba el pulso de la vida cotidiana.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Nahuel Rucá
Nahuel Rucá Foto: Instagram @rodandovoy
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Ubicado dentro del partido de Mar Chiquita, Nahuel Rucá se encuentra a unos 14 kilómetros de la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 475, y se accede por un camino vecinal no pavimentado que intensifica la sensación de estar entrando en un lugar detenido en otra época. Su nombre, de origen mapuche, significa “Casa del Yaguar”, una referencia que remite a un paisaje antiguo, cuando la zona estaba marcada por médanos, montes, fauna silvestre y grandes extensiones rurales.

Nahuel Rucá, el pueblo rural que nació con el tren

La historia de este paraje está íntimamente ligada al ferrocarril. Aunque hoy predomina el silencio, el origen del asentamiento poblacional se remonta a 1912, cuando el Ferrocarril del Sud habilitó la estación Nahuel Rucá como parte del ramal que conectaba General Guido, Juancho y Vivoratá. Ese trazado no fue casual: buscaba acercar el transporte ferroviario a una zona de fuerte producción agropecuaria, donde los productores necesitaban mover ganado, lana y mercadería hacia los grandes centros de consumo.

Un camino de tierra conduce a Nahuel Rucá
Nahuel Rucá Foto: Instagram @rodandovoy

En aquel tiempo, la estación era mucho más que un punto en el mapa. Era el corazón operativo de la comunidad. Por sus andenes pasaban cargas, pasajeros, noticias, encargos, correspondencia y expectativas. El ramal funcionaba además como una vía alternativa hacia Mar del Plata, ya que volvía a empalmar con la línea principal en Vivoratá, lo que convertía a Nahuel Rucá en una pequeña pieza de una red ferroviaria clave para el sudeste bonaerense.

De almacenes, herrerías y estafetas: cuando el campo tenía vida propia

En sus años de mayor movimiento, Nahuel Rucá llegó a tener escuela, almacén de ramos generales, estafeta postal, estación de servicio con surtidores de bomba de mano, herrería y destacamento policial. La vida social giraba alrededor de esos espacios, donde los vecinos compartían compras, charlas, herramientas, noticias y celebraciones. El campo no era un escenario vacío, sino una comunidad activa sostenida por familias trabajadoras, estancias cercanas y la circulación constante del tren.

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El pequeño paraje bonaerense nació con el tren
Nahuel Rucá Foto: Instagram @rodandovoy

Ese paisaje humano explica por qué el cierre y el abandono progresivo del ramal golpearon tanto a la zona. Cuando el tren dejó de pasar, muchas familias migraron hacia localidades con más oportunidades laborales y educativas. Como ocurrió en numerosos parajes rurales bonaerenses, la estación dejó de ser un motor cotidiano y pasó a convertirse en memoria, símbolo y testigo silencioso de una época que todavía sobrevive en los relatos de los vecinos.

Una estación abandonada que volvió a latir

La antigua estación de Nahuel Rucá permaneció durante años como una postal de abandono ferroviario, con estructuras que recordaban el esplendor de principios y mediados del siglo XX. Sin embargo, en los últimos años comenzó una nueva etapa: el edificio fue recuperado y puesto en valor, y en 2022 la comunidad celebró los 110 años de la estación con una fiesta popular que reunió a cientos de vecinos, ex habitantes y visitantes.

Durante esa celebración, autoridades locales destacaron que la estación debía volver a tener vida como espacio cultural, turístico y educativo. La jornada incluyó música, folklore, gastronomía, artesanías y testimonios de personas vinculadas al paraje, en una escena cargada de emoción para quienes alguna vez vivieron allí o escucharon las historias de sus mayores.

El atractivo secreto: campo, silencio y tradición bonaerense

Nahuel Rucá no tiene el ritmo de los destinos turísticos masivos, y justamente ahí está su encanto. Quienes llegan hasta este rincón de Mar Chiquita encuentran caminos rurales, árboles añosos, construcciones antiguas, horizontes abiertos y una tranquilidad difícil de conseguir a pocos minutos de Mar del Plata. Entre las paradas más mencionadas aparece el almacén de campo Don Prudencio, una opción para conectar con costumbres típicas de la vida rural.

Nahuel Rucá es una joya rural escondida cerca de Mar del Plata
Nahuel Rucá Foto: Instagram @rodandovoy

En las inmediaciones también se destacan estancias tradicionales como El Campamento, vinculada a la familia Pueyrredón, reconocida por la producción de champiñones y dulces artesanales. Otras fincas de la zona, como El Tarruel y La Federala, forman parte del entramado rural que le dio identidad al paraje.

La historia profunda de Mar Chiquita detrás del nombre

El territorio donde se ubica Nahuel Rucá forma parte de una región con una historia mucho más antigua que el ferrocarril. Según la reseña histórica municipal de Mar Chiquita, antes de la consolidación de los pueblos actuales, la zona estuvo habitada por grupos originarios y luego recibió influencia mapuche, proceso que explica la presencia de topónimos como Nahuel Rucá. El partido de Mar Chiquita fue fundado el 25 de diciembre de 1839, y su economía histórica se apoyó en la agricultura, la ganadería y, con el tiempo, el turismo.

Ese trasfondo le da al paraje una densidad especial: no se trata solo de un lugar pintoresco para una escapada, sino de un punto donde confluyen la historia indígena, la expansión rural bonaerense, la llegada del tren, el auge agropecuario y el posterior éxodo de los pequeños pueblos del interior.

TurismoHistoria
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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