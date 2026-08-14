Franco Colapinto, cada vez más cerca de Alpine en 2027: el anuncio que espera toda la Fórmula 1 argentina

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: EFE

Franco Colapinto vuelve a estar en el centro de la escena de la Fórmula 1. Después del receso de verano de la categoría, el piloto argentino aparece nuevamente vinculado a una noticia que podría marcar un antes y un después en su carrera: su continuidad en Alpine para la temporada 2027 estaría muy encaminada, a la espera de una confirmación oficial.

La posibilidad genera enorme expectativa entre los fanáticos argentinos, que siguen cada paso del joven nacido en Pilar. Si la negociación llega a buen puerto, Colapinto mantendría su lugar dentro de Alpine y continuaría compartiendo equipo con Pierre Gasly, una dupla que la estructura francesa buscaría sostener pensando en el desarrollo deportivo y técnico de los próximos años.

El futuro de Franco Colapinto en Alpine, cada vez más definido

El nombre de Franco Colapinto se instaló con fuerza en la conversación de la Fórmula 1. No solo por su presente deportivo, sino también por el valor estratégico que representa para Alpine. En un campeonato donde cada asiento es disputado al máximo, la continuidad de un piloto joven, competitivo y con proyección internacional puede ser una señal clara de confianza.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Según la información que circula en el ambiente de la máxima categoría, las conversaciones entre el entorno del argentino y Flavio Briatore, figura clave dentro de Alpine, estarían avanzadas. Aunque todavía no existe una comunicación oficial por parte del equipo, el escenario sería favorable para que Colapinto siga ligado a la escudería francesa en 2027.

Para el automovilismo argentino, una confirmación de este tipo tendría un impacto enorme. Colapinto no solo representa una historia deportiva de alto rendimiento, sino también un fenómeno de interés popular. Su presencia en la Fórmula 1 reactivó la pasión nacional por la máxima categoría y convirtió cada fin de semana de carrera en una cita obligada para miles de seguidores.

Cuándo podría anunciar Alpine la continuidad de Colapinto

Uno de los puntos que más expectativa genera es la fecha del posible anuncio. La confirmación podría conocerse después del Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del viernes 21 al domingo 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.

El calendario no parece casual. Zandvoort marcará el regreso de la actividad luego del parate de verano, un momento habitual para que los equipos empiecen a ordenar públicamente sus planes de cara al futuro. Alpine podría aprovechar el reinicio de la temporada para despejar dudas sobre su alineación y enviar una señal fuerte al paddock.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

El Gran Premio de Países Bajos tendrá además formato sprint, lo que le dará aún más exposición al fin de semana. La agenda oficial de Fórmula 1 marca actividad desde el viernes 21 de agosto, con práctica libre y clasificación sprint, mientras que la carrera principal será el domingo 23 sobre 72 vueltas en Zandvoort.

La cautela de Colapinto antes de una decisión clave

Mientras el ruido alrededor de su futuro crece, Colapinto mantiene un perfil prudente. Lejos de alimentar rumores, el argentino ya había dejado claro que su prioridad estaba puesta en manejar, sumar experiencia y colaborar con el desarrollo del auto.

Esa postura también forma parte de su madurez deportiva. En la Fórmula 1, las declaraciones pesan casi tanto como los resultados. Por eso, evitar una confirmación anticipada y dejar que sea el equipo quien comunique cualquier definición parece una estrategia lógica.

Para Alpine, sostener a Colapinto podría significar continuidad en un proyecto que necesita estabilidad. Para el piloto argentino, en cambio, sería la oportunidad de afianzarse en la elite, ganar confianza y trabajar con una estructura que ya conoce su forma de competir.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

El próximo compromiso de Colapinto será en el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort. La Fórmula 1 confirmó que el fin de semana se disputará entre el 21 y el 23 de agosto, con formato sprint y carrera principal el domingo.

Para el argentino, será una fecha clave por doble motivo. Por un lado, necesitará volver a la pista con ritmo después del receso. Por el otro, cada aparición tendrá un condimento extra mientras se espera una definición sobre su futuro.

La expectativa está instalada. Franco Colapinto podría estar a días de recibir una de las noticias más importantes de su carrera deportiva. Si Alpine finalmente confirma su continuidad para 2027, el piloto argentino dará otro paso firme en su camino dentro de la Fórmula 1 y mantendrá viva la ilusión de todo un país.