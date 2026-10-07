Las palabras de Lionel Messi tras su último partido con la Selección: “Jugar en Argentina es lo más lindo que te puede pasar”

El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Todavía conmovido por la ovación del Monumental, Lionel Messi habló tras su último partido con Argentina. El capitán agradeció el acompañamiento de los hinchas, recordó el camino recorrido y expresó qué significó para él despedirse de la camiseta albiceleste: “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, afirmó emocionado.

Luego de recibir el cariño de los hinchas y despedirse de sus compañeros, Messi tomó el micrófono y reflexionó sobre el cierre de su histórica etapa con la camiseta albiceleste.

“Fue un orgullo defender esta camiseta estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor grande”, comentó.

“La verdad, es difícil hablar. Muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer como dije en la carta de despedida”, dijo Messi emocionado al recordar la muerte de su padre, Jorge.

Así se despedía Lionel Messi del Monumental tras su último partido con la Selección. Video: Telefe

Y sumó: “Como dije, si bien quiero estar toda la vida acá siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado con todo lo que nos tocó vivir. Pudimos cumplir el sueño mío y de todos de salir campeones del mundo”.

“En el último Mundial estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro como se dice. Lo dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. Llegamos con lo justo, la peleamos como lo hicimos siempre, pero lamentablemente no pudimos ser campeones”, añadió el capitán, que varias veces fue interrumpido por el cariño de la gente en las tribunas.

“Todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre. Agradecido con este grupo que me hicieron cumplir mi sueño de chiquito, me hicieron salir campeón del Mundo, de América, la Finalissima... Era salir a competir y saber que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida”, sumó, mirando a los demás futbolistas de la Albiceleste.

Además, le dedicó unas palabras a los hinchas argentinos: “Siempre recibí un cariño enorme y soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Sabemos lo difícil que es viajar a un Mundial o Copa América y ustedes siempre están. Somos locales en todos lados y eso siempre lo sentimos”.

El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

En tanto, Messi recordó que en el Monumental le tocó vivir “uno de los días más felices” de su carrera: el primer partido después de salir campeones del mundo. “Fue hermoso. A día de hoy veo videos y me emociono, fue algo espectacular, muchísimas gracias”, expuso.

“Hoy, nuevamente acá, me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo ‘adiós’ a la Selección. Pero voy a estar con todos ustedes, bancando a todos los chicos que están hoy y a los que vengan, siempre unidos”, añadió.

En otro tramo de su discurso, Messi advirtió que “van a venir momentos duros, porque no es normal lo que se hizo este tiempo”, pero afirmó que “hay que estar unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección, entonces no hay que darles el gusto”.

“Solo decirles que los quiero, los voy a extrañar, soy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero”, cerró Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.