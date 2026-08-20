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Fórmula 1: Franco Colapinto correrá el GP de Países Bajos con una desventaja que no tendrá su compañero Pierre Gasly

El piloto argentino de Alpine confirmó que no contará con el paquete de actualizaciones desarrollado para este fin de semana en el circuito de Zandvoort. “Por desgracia solo está disponible para uno”, lamentó el joven pilarense, en la previa de la carrera.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Franco Colapinto correrá el GP de Países Bajos con una desventaja que no tendrá Pierre Gasly.
Franco Colapinto correrá el GP de Países Bajos con una desventaja que no tendrá Pierre Gasly. Foto: Reuters (Bernadett Szabo)
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El regreso de la Fórmula 1 tras el receso veraniego dejó una noticia inesperada para Franco Colapinto. En la previa del Gran Premio de los Países Bajos, el piloto argentino confirmó que no contará con el nuevo paquete de actualizaciones desarrollado por Alpine para este fin de semana, una evolución técnica que será utilizada exclusivamente por su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La escudería francesa logró acelerar los plazos de producción de unas mejoras que, en principio, estaban programadas para debutar en el Gran Premio de Italia, en Monza. Sin embargo, las limitaciones de tiempo en la fábrica impidieron completar un segundo conjunto de piezas, por lo que solo uno de los monoplazas podrá estrenarlas en el circuito de Zandvoort.

Alpine adelantó las mejoras, pero solo Gasly podrá utilizarlas

A pesar de esta situación, Colapinto destacó el trabajo realizado por el equipo y valoró el esfuerzo para adelantar la llegada de los nuevos componentes.

Colapinto destacó el trabajo realizado por el equipo y valoró el esfuerzo para adelantar las actualizaciones. Foto: Reuters (Bernadett Szabo)

En el simulador la actualización parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros”, explicó el piloto argentino en declaraciones a Motorsport.

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Según detalló el propio equipo, el paquete había sido concebido para estrenarse en Monza con ambos autos. Sin embargo, la aceleración de los tiempos de fabricación permitió adelantar su debut una carrera, aunque con la contrapartida de contar con piezas suficientes para un solo monoplaza.

Qué busca Alpine con el nuevo paquete aerodinámico

Las expectativas dentro de Alpine son altas respecto a las nuevas actualizaciones. El objetivo principal es mejorar el rendimiento general del auto, especialmente en ritmo de carrera, para reducir la diferencia con sus competidores directos en la ajustada lucha de la zona media de la parrilla.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos.
Alpine busca dar un salto de calidad que le permita acercarse a equipos como Racing Bulls y ganar competitividad. Foto: REUTERS

La escudería francesa busca dar un salto de calidad que le permita acercarse a equipos como Racing Bulls y ganar competitividad en un tramo decisivo de la temporada. Por ese motivo, el desempeño de Gasly en Zandvoort será clave para evaluar el verdadero impacto de las mejoras y determinar el camino de desarrollo para las próximas fechas.

Colapinto también puso en valor el esfuerzo realizado por los ingenieros y mecánicos de la fábrica para adelantar el estreno de las piezas. “La fábrica trabajó realmente muy duro. Era una actualización prevista para Monza en ambos coches, pero llegó antes de lo esperado. Por desgracia solo está disponible para uno, pero esperemos que funcione para luchar más adelante”, señaló.

Franco Colapinto se prepara para un fin de semana complejo en Zandvoort

De cara al compromiso en territorio neerlandés, el piloto de Pilar reconoció que podría encontrarse en desventaja respecto de su compañero de equipo si las mejoras cumplen con las expectativas generadas durante las pruebas en simulador.

Franco Colapinto reconoció que podría encontrarse en desventaja respecto de su compañero de equipo. Foto: Patrick Post

Aun así, el argentino sostuvo una postura optimista y dejó en claro que trabajará para maximizar el rendimiento del paquete actual que tendrá a disposición durante todo el fin de semana. “Parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí, pero voy a dar lo mejor de mí para que intentemos maximizar el paquete que tenemos”, expresó.

Con este escenario, el Gran Premio de los Países Bajos se presenta como una prueba particular para Colapinto. Mientras Gasly será la referencia para medir el potencial de las nuevas actualizaciones, el argentino buscará mantenerse competitivo con una especificación anterior del Alpine, a la espera de recibir las mejoras en las próximas carreras del calendario.

Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

  • Práctica libre 1: 07:30 (hora argentina)
  • Práctica libre 2: 11:30

Sábado 22 de agosto

  • Práctica libre 3: 07:00
  • Clasificación: 11:00

Domingo 23 de agosto

  • Carrera principal: 10:00
Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de Países Bajos
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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