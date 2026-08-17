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Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino de Alpine regresa a la acción en la máxima categoría después del receso por vacaciones. El pilarense buscará estirar su gran presente en el circuito de Zandvoort, la casa del tetracampeón Max Verstappen, quien intentará darle una alegría a su público.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)
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Luego de casi un mes de receso, la Fórmula 1 retomará su calendario este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Países Bajos, una fecha que marcará el regreso a la actividad para el piloto argentino Franco Colapinto, una de las grandes atracciones para los fanáticos nacionales.

El corredor de Alpine llega a Zandvoort atravesando un positivo presente deportivo tras una primera parte de temporada en la que logró consolidarse en la máxima categoría y acumular 19 puntos en el Campeonato de Pilotos.

Horarios del Gran Premio de Países Bajos y la agenda de Colapinto

La actividad se desarrollará en el circuito de Zandvoort, un trazado de 3,307 kilómetros de extensión y 14 curvas, reconocido por sus sectores rápidos, desniveles y escaso margen para los errores.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos.
La actividad se desarrollará en el circuito de Zandvoort, un trazado de 3,307 kilómetros de extensión y 14 curvas. Foto: REUTERS

El cronograma comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, programadas para las 07:30 y 11:30 (hora argentina). La acción continuará el sábado con la tercera y última práctica libre, que se disputará desde las 07:00, mientras que la clasificación tendrá lugar a partir de las 11:00.

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Por último, la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos se largará el domingo a las 10:00, siempre que las condiciones climáticas no generen modificaciones en el cronograma previsto por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Cómo está la pelea por el campeonato de Fórmula 1

Todas las miradas argentinas estarán puestas sobre Colapinto, que buscará sostener el nivel mostrado en las últimas competencias. Además de la atención que genera el desempeño del piloto argentino, la lucha por el título presenta varios protagonistas y promete mantenerse abierta en la segunda mitad del año.

El líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que acumula 219 puntos y atraviesa una temporada consagratoria. Con apenas 19 años, ya consiguió seis victorias y alimenta la ilusión de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes que lidera el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 en 2026. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Su principal perseguidor es el británico Lewis Hamilton, que pese a los inconvenientes de Ferrari en diferentes estrategias de carrera se mantiene en la pelea por la corona. El experimentado piloto suma 169 unidades y se ubica a 50 puntos de la cima. El “Top 5″ del certamen lo completan George Russell (Mercedes), con 160 puntos; Charles Leclerc (Ferrari), con 138; y Lando Norris (McLaren), que reúne 128.

Con varias competencias todavía por delante, el regreso de la actividad en Zandvoort aparece como una oportunidad clave tanto para quienes luchan por el campeonato como para Colapinto, que intentará seguir afianzándose entre los protagonistas de la máxima categoría del automovilismo.

Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

  • Práctica libre 1: 07:30 (hora argentina)
  • Práctica libre 2: 11:30

Sábado 22 de agosto

  • Práctica libre 3: 07:00
  • Clasificación: 11:00

Domingo 23 de agosto

  • Carrera principal: 10:00
Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de Países Bajos
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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