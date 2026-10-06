La gran despedida de Lionel Messi EN VIVO: a qué hora juega la Selección Argentina hoy, quiénes cantan y dónde verlo

Llegó uno de los días menos esperados por el mundo fútbol. Lionel Messi juega su último encuentro con la Selección Argentina hoy martes 6 de octubre. El partido despedida será ante Benín, a las 20 en un Estadio Monumental repleto.
El resultado será anecdótico, ya que la jornada contará con un sinfín de emociones y un emocionante homenaje por parte de hinchas, familia y compañeros que estuvieron al lado de la “Pulga” durante los más de 20 años que vistió la camiseta albiceleste.
A continuación, lo más importante del partido despedida de Lionel Messi:
Los hinchas comienzan a entrar al Monumental
Mapa de cortes por la despedida de Messi: las calles cortadas en Núñez hoy
Las calles que estarán cortadas hoy son:
- Avenida Guillermo Udaondo: corte total entre avenida Del Libertador y la colectora de la avenida Cantilo.
- Avenida Figueroa Alcorta: corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.
- Avenida Figueroa Alcorta: corte total entre avenida Udaondo y Monroe.
- Campos Salles y Ricchieri: corte total entre avenida Del Libertador y Udaondo.
- Ingresos por Cantilo al Puente Labruna: corte total.
- Puente Labruna: corte total entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Cantilo.
También se contemplan restricciones en otros cruces de Núñez, como Tegucigalpa y avenida Del Libertador, Nicanor Méndez y Monroe, Rafael Hernández y Monroe, y avenida Lidoro Quinteros y avenida Del Libertador.
Además, es importante saber que la Línea D del subte extenderá su horario hasta la 1:30 de la madrugada del miércoles.
Quién canta en la despedida de Messi
Los shows musicales para esta noche serán los siguientes:
- 17:30 a 17:40: apertura, Un Poco De Ruido, animación y banda en vivo
- 17:40 a 17:48: Sebastián Mendoza
- 17:50 a 17:58: Román el Original
- 18:00 a 18:08: Amar Azul
- 18:10 a 18:18: Santi Cairo
- 18:20 a 18:40: Q’ Lokura
- 18:40 a 19:00: UPDR y banda, con animación y transición
- 19:00 a 19:25: Damas Gratis
- 20:00 a 20:03: Himno Nacional, interpretado por Fabio Santana
Dónde ver la despedida de Messi
El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro) y Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).
A qué hora es el partido de Lionel Messi hoy
El último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina está programado para las 20.00 (hora argentina) en el Estadio Monumental. Para el resto de los países, el horario es el siguiente:
- 20.00: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 19.00: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)
- 18.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)
- 17.00: México y Estados Unidos (Montaña-MST)
- 16.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)