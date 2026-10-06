La gran despedida de Lionel Messi EN VIVO: a qué hora juega la Selección Argentina hoy, quiénes cantan y dónde verlo

Lionel Messi se despide este martes de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Llegó uno de los días menos esperados por el mundo fútbol. Lionel Messi juega su último encuentro con la Selección Argentina hoy martes 6 de octubre. El partido despedida será ante Benín, a las 20 en un Estadio Monumental repleto.

El resultado será anecdótico, ya que la jornada contará con un sinfín de emociones y un emocionante homenaje por parte de hinchas, familia y compañeros que estuvieron al lado de la “Pulga” durante los más de 20 años que vistió la camiseta albiceleste.

A continuación, lo más importante del partido despedida de Lionel Messi:

16:07 Los hinchas comienzan a entrar al Monumental

15:58 Mapa de cortes por la despedida de Messi: las calles cortadas en Núñez hoy Las calles que estarán cortadas hoy son: Avenida Guillermo Udaondo: corte total entre avenida Del Libertador y la colectora de la avenida Cantilo.

Avenida Figueroa Alcorta: corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

Avenida Figueroa Alcorta: corte total entre avenida Udaondo y Monroe.

Campos Salles y Ricchieri: corte total entre avenida Del Libertador y Udaondo.

Ingresos por Cantilo al Puente Labruna: corte total.

Puente Labruna: corte total entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Cantilo. El mapa de cortes de calle por el partido de Lionel Messi. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires También se contemplan restricciones en otros cruces de Núñez, como Tegucigalpa y avenida Del Libertador, Nicanor Méndez y Monroe, Rafael Hernández y Monroe, y avenida Lidoro Quinteros y avenida Del Libertador. Además, es importante saber que la Línea D del subte extenderá su horario hasta la 1:30 de la madrugada del miércoles.

15:53 Quién canta en la despedida de Messi Los shows musicales para esta noche serán los siguientes: 17:30 a 17:40: apertura, Un Poco De Ruido, animación y banda en vivo

17:40 a 17:48: Sebastián Mendoza

17:50 a 17:58: Román el Original

18:00 a 18:08: Amar Azul

18:10 a 18:18: Santi Cairo

18:20 a 18:40: Q’ Lokura

18:40 a 19:00: UPDR y banda, con animación y transición

19:00 a 19:25: Damas Gratis

20:00 a 20:03: Himno Nacional, interpretado por Fabio Santana

15:53 Dónde ver la despedida de Messi El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro) y Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).