Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi junto a su familia. Foto: Instagram @leomessi

Más allá del mundo del fútbol, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son padres de tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Todos los pequeños nacieron en Barcelona durante la etapa del futbolista argentino en el club catalán y, tras vivir también en París, se instalaron con la familia en Miami en 2023.

Aunque todavía son menores, los hermanos crecieron estrechamente vinculados con el deporte. Actualmente forman parte de las divisiones infantiles y juveniles de Inter Miami, donde juegan en diferentes categorías. Sus apariciones despiertan atención, pero la familia procura que atraviesen esta etapa sin presiones profesionales.

Thiago Messi: cuándo nació, cuántos años tiene y dónde juega

Thiago Messi es el hijo mayor de Lionel y Antonela. Nació el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona, España, y actualmente tiene 13 años. Durante su infancia pasó por espacios formativos vinculados con Barcelona y PSG, siguiendo los diferentes destinos profesionales de su padre.

Desde 2023 juega como mediocampista en las inferiores de Inter Miami. En junio de 2026 fue campeón con la Sub-14 del MIC Football de Punta Cana. Aunque circularon versiones sobre una posible llegada a La Masía, su papá negó públicamente que Thiago fuera a dejar el equipo estadounidense.

Thiago y Lionel Messi Foto: REUTERS

Mateo Messi: qué edad tiene y su presente en Inter Miami

Mateo Messi nació el 11 de septiembre de 2015 en Barcelona y actualmente tiene 10 años. Es el segundo hijo de la pareja y suele llamar la atención por su carácter competitivo y sus ocurrencias durante los partidos y celebraciones familiares.

También juega en las categorías infantiles de la Academia de Inter Miami. A diferencia de Thiago, cuyo perfil está más asociado con la organización del juego, Mateo suele desempeñarse como delantero. En reiteradas ocasiones, Leo contó que le gusta ubicarse cerca del arco y que muestra una marcada inclinación por convertir goles.

Ciro Messi: sus primeros títulos y goles con la Sub-8

Ciro Messi nació el 10 de marzo de 2018 en Barcelona y tiene 8 años. Es el menor de los hermanos y también comenzó a practicar fútbol en Miami. Su padre lo describió como un jugador explosivo, encarador y especialmente interesado en resolver jugadas individuales mediante el uno contra uno.

Lionel Messi junto a su familia. Foto: Instagram @leomessi

Durante 2026 fue campeón con la Sub-8 de Inter Miami en la Adidas Champions Cup y la Dreams Cup. En esta última competencia marcó un gol de tiro libre en la final, recibió el premio al jugador más valioso y celebró el título junto a sus compañeros.