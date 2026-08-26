comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Juicio contra Pity Álvarez: el Tribunal rechazó la nulidad del proceso

“Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características”, explicó la defensa del artista.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Juicio contra Pity Álvarez.
Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la suspensión del juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, que fue solicitado por los nuevos defensores del cantante.

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron la realización de un juicio por jurados populares y la suspensión del proceso al considerar que el músico “no tiene la capacidad psíquica” para afrontarlo.

Sin embargo, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro desestimaron ambos planteos, por lo que los flamantes asesores legales del músico señalaron que recurrirán las medidas en la Cámara de Casación e interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia porteño.

Juicio a Pity Álvarez
Juicio a Pity Álvarez Foto: Canal 26

Además, Baños confirmó que junto a su colega radicó una denuncia en el fuero federal como consecuencia de la “arbitrariedad” de la decisión, por la “gravedad institucional” que ello implica y la potencial responsabilidad del Estado.

Contenido Recomendado

Adicción a las redes:Meta acordó pagar casi 20.000 millones de dólares para resolver las demandas de 29 estados de EE.UU.

Adicción a las redes: Meta acordó pagar casi 20.000 millones de dólares para resolver las demandas de 29 estados de EE.UU.

Juicio por la muerte de Maradona:tras la polémica por las historias clínicas, el debate fue postergado hasta el próximo jueves

Juicio por la muerte de Maradona: tras la polémica por las historias clínicas, el debate fue postergado hasta el próximo jueves

“Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características”, explicó el letrado.

En este sentido, mencionó el dictamen del Cuerpo Médico Forense sobre la incapacidad mental que le impedía ser juzgado debido a su estado psiquiátrico, cuya resolución derivó en la cancelación del proceso en 2023.

“Tenía un deterioro psico-orgánico que era compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo; es decir, un trastorno y un deterioro cognitivo extremadamente grave y prácticamente irreversible”, subrayó el abogado, a la vez que reclamó la realización urgente de una “resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste y un estudio cognitivo que no existe en el expediente”.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a dormirse en plena audiencia y Baños pidió a los magistrados que se retire, mientras continuaba la jornada con los testimonios de distintos policías.

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

El caso

El músico asesinó a Díaz de cuatro disparos, descartó el arma en una alcantarilla y se fue al famoso boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Luego se entregó a la Justicia y declaró ante la prensa: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

JuicioPity Álvarez
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Se conoció la tierna carta que Agostina Vega le escribió a su papá antes de ser asesinada:“Sos el mejor del mundo”

    Se conoció la tierna carta que Agostina Vega le escribió a su papá antes de ser asesinada: “Sos el mejor del mundo”

  2. Horror en Palermo:una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

    Horror en Palermo: una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

  3. Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que prometió construir el “Disney argentino” y terminó en la calle

    Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que prometió construir el “Disney argentino” y terminó en la calle

  4. Así fue el intenso operativo policial en Recoleta:un hombre se atrincheró en un departamento y debió ser reducido

    Así fue el intenso operativo policial en Recoleta: un hombre se atrincheró en un departamento y debió ser reducido

  5. El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre:la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

    El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre: la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Maratónica sesión en Diputados:el Gobierno busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

Maratónica sesión en Diputados: el Gobierno busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

Economía

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

ANSES:quiénes cobran este miércoles 26 de agosto y cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Internacionales

Videos impactantes de la tragedia en Nepal:cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

Videos impactantes de la tragedia en Nepal: cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos

Atención Argentina:EEUU suspende los turnos para visas de inmigrante en todo el mundo y endurece los controles migratorios

EEUU retoma la construcción de 100 km de muro en la frontera con México pese al rechazo de la comunidad indígena