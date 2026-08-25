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El técnico de España habló luego de la sanción a los jugadores argentinos y reveló su charla con Scaloni: “Nuestros jugadores fueron las víctimas”

Luis De la Fuente destacó el mensaje del técnico argentino luego de los incidentes en la final de Nueva York. “Es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”, señaló.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Luis De la Fuente, técnico de España.
Luis De la Fuente, técnico de España. Foto: EFE
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El seleccionador español, Luis De la Fuente, afirmó que sus jugadores fueron las “víctimas” y los “perjudicados” por lo que sucedió al término de la final del Mundial contra Argentina.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer las sanciones a los jugadores implicados en los incidentes tras la final: diez partidos de suspensión a Leandro Paredes, siete a Nahuel Molina, tres al ayudante técnico Roberto Ayala y uno a Thiago Almada, por parte de Argentina, y otra fecha para Gavi, el único del elenco español.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Luis de la Fuente, en una entrevista en el programa ’25 horas’ de Radio Nacional de España, se mostró tajante y señaló que son cosas que “destacan” en el mundo del fútbol y que hay que “visibilizar” para que no se produzcan “más” porque es algo “intolerable e inadmisible”.

“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, sentenció el seleccionador.

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Luis de la Fuente. Foto: REUTERS

Ademas, reveló que recibió mensajes de “disculpa” por parte de Lionel Scaloni y de algunos jugadores e insistió en que sería bueno que no “volvieran” a suceder esas situaciones por el “bien” del fútbol, que debe “educar y formar en valores” a los más jóvenes.

“Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”, aseguró.

La sanción a los futbolistas argentinos

La FIFA aplicó un duro castigo contra Leandro Paredes por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. El mediocampista deberá cumplir una suspensión de diez partidos internacionales.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

La Comisión Disciplinaria también suspendió a Nahuel Molina durante siete partidos y al integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala por tres encuentros. El español Gavi, involucrado en los incidentes posteriores a la final, recibió una fecha de suspensión.

En el caso de Thiago Almada, también recibió una fecha de suspensión, llegando a tres futbolistas nacionales sancionados por la final de Nueya York.

Luis de la FuenteMundial 2026Selección ArgentinaLionel Scaloni
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