Franco Colapinto tendría definido su futuro en Alpine: cuándo anunciarían su continuidad en la Fórmula 1

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: REUTERS

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría definirse en las próximas horas. Luego de varios meses de evaluaciones y rumores, Alpine tendría encaminada la continuidad del piloto argentino para 2027.

Aunque la escudería francesa todavía no publicó una confirmación oficial, las señales son favorables. El anuncio podría realizarse mediante un video protagonizado por Colapinto y Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo y una figura clave en la llegada del argentino a la estructura francesa.

Cuándo anunciarían la continuidad de Franco Colapinto

La comunicación oficial podría producirse de manera inminente. Las primeras versiones indicaban que Alpine anunciaría su decisión después del Gran Premio de Países Bajos, disputado entre el 21 y el 23 de agosto de 2026.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

La expectativa aumentó luego de que Briatore fuera consultado sobre el futuro del argentino. El italiano evitó responder directamente, pero realizó un gesto interpretado como una cuenta regresiva para el anuncio.

Hasta que Alpine publique la noticia en sus canales oficiales, la renovación debe considerarse muy avanzada, pero todavía no confirmada formalmente.

Los resultados que convencieron a Alpine

El rendimiento deportivo habría sido uno de los principales argumentos para sostener a Colapinto como titular. Durante la temporada 2026, el argentino mostró regularidad, velocidad y una evolución sostenida.

Además, consiguió sus mejores resultados en la máxima categoría: terminó séptimo en Miami y sexto en Canadá. Esas actuaciones le permitieron sumar puntos importantes y consolidarse como un piloto competitivo dentro de la zona media.

Otro aspecto valorado por Alpine fue su capacidad para completar las carreras y cuidar el monoplaza. El argentino respondió a los objetivos establecidos por el equipo, acumuló experiencia y logró mantenerse cerca de Pierre Gasly, su compañero de escudería.

Aunque vivió momentos complicados, como la penalización recibida en Zandvoort, su balance general habría sido positivo. Briatore incluso calificó aquella sanción como severa y sostuvo que condicionó completamente la carrera de Colapinto.

El respaldo de Flavio Briatore

Flavio Briatore tuvo un papel decisivo en la trayectoria reciente de Colapinto. El asesor participó en las negociaciones que permitieron su llegada a Alpine y posteriormente respaldó su ascenso a piloto titular.

Su apoyo vuelve a ser importante en la definición de la alineación para 2027. Alpine busca estabilidad para continuar con su desarrollo técnico, y mantener una dupla que ya conoce el funcionamiento del equipo aparece como una alternativa conveniente.

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore y Pierre Gasly. Foto: REUTERS

La continuidad de Colapinto junto a Gasly permitiría conservar una formación con experiencia, juventud y margen de crecimiento.

El apoyo económico también fortalece a Colapinto

El aspecto deportivo no sería el único factor considerado. El argentino cuenta con el respaldo de patrocinadores comprometidos con su carrera, algo especialmente relevante dentro de la Fórmula 1.

A esto se suma su enorme popularidad en la Argentina y América Latina. Colapinto construyó una comunidad muy activa, generó mayor exposición para Alpine y consiguió que cada carrera despertara un fuerte interés entre los seguidores argentinos.

La combinación de resultados, proyección deportiva, popularidad y respaldo comercial habría fortalecido definitivamente su posición dentro de la escudería.

Qué significaría la renovación para el automovilismo argentino

En caso de confirmarse, Colapinto disputaría en 2027 su segunda temporada completa como piloto titular de Alpine. El logro tendría un enorme significado para el automovilismo nacional, ya que ningún argentino alcanza esa continuidad desde la etapa de Carlos Alberto Reutemann.

Tener el futuro resuelto también le permitiría concentrarse plenamente en su desempeño. Sin la presión del mercado de pilotos, podría trabajar con mayor tranquilidad junto a los ingenieros y enfocarse en el desarrollo del auto.

Alpine tiene la última palabra

Todo indica que Franco Colapinto está muy cerca de continuar en Alpine durante 2027, pero aún falta la comunicación más esperada.

Sus resultados, su regularidad y el respaldo interno construyeron un escenario favorable. Ahora, los fanáticos argentinos aguardan que Alpine publique el anuncio y transforme las versiones en una confirmación oficial.