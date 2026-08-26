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Video indignante: una pareja en Catamarca es investigada por haber hecho “Willy” en una moto con un bebé en brazos

El suceso quedó registrado a través de un video que se viralizó en redes sociales y generó repudio entre los usuarios. Las impactantes imágenes del episodio.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La imprudente maniobra en moto con un bebé en brazos.
La imprudente maniobra en moto con un bebé en brazos. Foto: Captura de video.
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Una pareja de Catamarca es investigada por realizar una peligrosa maniobra en moto mientras trasladaba a un bebé en brazos. El episodio quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales y generó una fuerte ola de repudio por el riesgo al que habría sido expuesto el menor y también otros usuarios de la vía pública.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que ya inició una investigación para identificar a las personas que aparecen en las imágenes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El video que generó indignación en Catamarca

El episodio habría ocurrido en la zona norte de la capital de Catamarca, donde un hombre fue registrado mientras circulaba en una motocicleta realizando la conocida maniobra denominada “Willy”.

El video de la imprudente maniobra en moto con un bebé en brazos. Video: NA.

La práctica consiste en levantar la rueda delantera de la moto y avanzar durante un determinado tramo utilizando únicamente la rueda trasera. Se trata de una maniobra que puede provocar la pérdida de control del vehículo y generar accidentes.

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Lo que provocó mayor preocupación en este caso fue que, mientras el conductor realizaba la maniobra, su acompañante llevaba a un bebé en brazos.

El video fue compartido en redes sociales y rápidamente generó críticas. En la publicación original podía leerse la frase “un Willy con el gordito JAJAJA”, en referencia al menor que viajaba con la pareja.

La situación generó indignación entre los usuarios debido al peligro que implicaba trasladar al bebé de esa manera mientras la motocicleta realizaba una maniobra riesgosa.

La ANSV busca identificar a los protagonistas

Luego de que las imágenes comenzaran a circular públicamente, el caso llegó a conocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que puso en marcha una investigación para identificar a los participantes.

Desde el organismo confirmaron que los investigadores ya trabajan para determinar quiénes aparecen en el video. “Estamos detrás de la pareja y por ahora logramos identificar a la mujer”, señalaron desde la ANSV.

El objetivo es avanzar en la identificación del conductor y reunir información que permita establecer dónde y cuándo se realizó la maniobra. La investigación también busca determinar si corresponde aplicar sanciones por las conductas observadas en las imágenes.

El riesgo de trasladar a un bebé en una moto

El episodio volvió a poner el foco sobre los riesgos asociados a determinadas conductas imprudentes en motocicletas, especialmente cuando hay menores de edad involucrados.

La realización de maniobras como el “Willy” puede afectar la estabilidad del vehículo y dificultar la capacidad del conductor para reaccionar ante obstáculos, vehículos u otras situaciones inesperadas.

La pareja haciendo la absurda e imprudente maniobra en moto con el bebé en brazos. Foto: Captura de video.

En este caso, además, la presencia de un bebé en brazos de la acompañante incrementó considerablemente el riesgo ante una eventual caída o choque. Las autoridades deberán ahora determinar la identidad de los protagonistas y las circunstancias precisas del hecho a partir del material difundido.

Mientras tanto, el video continúa generando repercusiones en redes sociales y reavivó el debate sobre la responsabilidad y la seguridad vial, particularmente frente a conductas que pueden poner en peligro no solo a quienes las realizan, sino también a terceros.

MotociclistaInvestigaciónCatamarca
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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