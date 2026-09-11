Giro clave en el juicio por el crimen de Federico Martín Aramburu: qué reveló la pericia de los 10 disparos

Martín Aramburu, ex rugbier

La investigación por el asesinato del exjugador de Los Pumas incorporó una reconstrucción balística clave. El análisis de las armas, las cámaras de seguridad y las grabaciones permitió establecer qué ocurrió durante los segundos decisivos del ataque.

El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburu sumó un elemento que podría resultar determinante. Los investigadores presentaron una pericia según la cual se produjeron diez disparos en apenas ocho segundos.

El dato se convirtió en uno de los puntos centrales del proceso contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados por el homicidio del exintegrante del seleccionado argentino de rugby.

El estudio de los proyectiles fue complementado con videos de seguridad y registros de audio. Esa combinación permitió reconstruir la secuencia y puso en duda la versión sobre la existencia de supuestos disparos de advertencia.

Qué reveló la pericia sobre las armas utilizadas

La reconstrucción presentada durante el juicio atribuyó cuatro disparos a Romain Bouvier y seis a Loïk Le Priol. Según los investigadores, las armas fueron accionadas en una sucesión extremadamente rápida mientras Federico Aramburu se encontraba desarmado.

Uno de los aspectos más relevantes fue la falta de pruebas que respaldaran la hipótesis de que alguno de los tiros hubiera sido dirigido hacia el aire.

Ex rugbier Aramburu, foto NA

La defensa había planteado la existencia de disparos de advertencia. Sin embargo, los especialistas indicaron que los elementos técnicos incorporados al expediente no respaldan esa interpretación.

Esta conclusión afecta la estrategia de Loïk Le Priol, quien declaró que había actuado en legítima defensa. Aunque reconoció su responsabilidad en la muerte del exrugbier, dejó en manos del tribunal la evaluación sobre las circunstancias del ataque.

Diez disparos en ocho segundos: el dato central del juicio

La sucesión de diez detonaciones en solo ocho segundos concentra la atención del tribunal. La velocidad de los disparos permitió analizar la dinámica del ataque y comparar las declaraciones de los acusados con información objetiva.

Los especialistas estudiaron el sonido registrado por las cámaras, la ubicación de los involucrados y el recorrido de los proyectiles. De esta manera, intentaron establecer quién disparó, desde qué posición y en qué orden fueron utilizadas las armas.

Para los investigadores, la secuencia resulta difícil de relacionar con una acción meramente intimidatoria. La decisión final, no obstante, corresponderá a la Justicia francesa.

La declaración que generó tensión en la audiencia

El investigador Jérôme Di-Biase realizó una fuerte valoración sobre la manera en que fueron empleadas las armas. Según su interpretación, vaciar los cargadores contra una persona desarmada demostraba una intención homicida.

La afirmación provocó una reacción inmediata de los abogados defensores, quienes cuestionaron que incorporara una opinión personal dentro de una exposición técnica.

El investigador aclaró que había respondido una consulta y que se trataba de su valoración sobre la secuencia. Será el tribunal el encargado de determinar el peso de esa declaración y la responsabilidad penal de los acusados.

Los videos que permitieron reconstruir el ataque

Los registros audiovisuales tuvieron un papel central. Las cámaras captaron momentos de la discusión inicial y parte del recorrido posterior, mientras que el audio permitió identificar la velocidad y el orden aproximado de las detonaciones.

Federico Aramburu fue asesinado con 6 tiros en la calle Foto: captura video

Según la reconstrucción policial, el conflicto había comenzado horas antes en un establecimiento del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés.

Después de que el personal separara a los involucrados, Federico Aramburu y su amigo Shaun Hegarty abandonaron el lugar. Más tarde, el exrugbier fue atacado a tiros sobre el boulevard Saint-Germain.

Cómo ocurrió el crimen de Federico Aramburu

El exintegrante de Los Pumas fue asesinado durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París. Tenía 42 años y había representado a la Argentina en diferentes competencias internacionales.

Aramburu formó parte del seleccionado que obtuvo el histórico tercer puesto en el Mundial de Rugby de 2007.

Luego del enfrentamiento ocurrido en el bar, caminaba acompañado por Shaun Hegarty cuando fue alcanzado por los disparos. Su amigo no sufrió heridas.

La investigación determinó que el ataque fue ejecutado con dos armas y que las detonaciones se concentraron en un período de pocos segundos.

Por qué la pericia puede ser decisiva

La pericia sobre las armas utilizadas en el crimen de Federico Aramburu aporta información acerca de la cantidad, la dirección y la secuencia temporal de los disparos.

También permite contrastar las versiones de los acusados con videos, audios y pruebas científicas. Sin embargo, la presentación del informe no equivale por sí sola a una condena ni anticipa la sentencia.

El tribunal deberá evaluar la totalidad de las pruebas antes de determinar la responsabilidad de Loïk Le Priol y Romain Bouvier.

El dato más contundente expuesto durante la audiencia fue la velocidad del ataque: dos armas, diez disparos y una secuencia de apenas ocho segundos.