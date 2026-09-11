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Alerta del FBI en Quilmes: investigan a un adolescente por mensajes en ChatGPT sobre un ataque escolar

El caso levantó una alerta cuando el menor mantenía una conversación con el ChatGPT. La Policía Federal identificó al chico y secuestró varios dispositivos.

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Allanamiento en Quilmes
Allanamiento en Quilmes Foto: Gentileza Policía Federal
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Un adolescente de Quilmes quedó bajo investigación luego de que las autoridades argentinas recibieron una alerta proveniente del FBI relacionada con mensajes en los que habría manifestado su intención de realizar un ataque contra compañeros de su colegio.

La información llegó a la Argentina a través del agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos. A partir de esos datos se inició una investigación que permitió identificar al usuario y establecer que residía en el partido de Quilmes. El caso quedó en manos de organismos especializados de la Policía Federal Argentina y de la Justicia Penal Juvenil.

Allanamiento en Quilmes Foto: Gentileza Policía Federal

Según la información difundida a los medios de comunicación, el adolescente habría utilizado ChatGPT para hablar sobre sus intenciones y habría mencionado la posibilidad de concretar un ataque en el futuro.

Cómo comenzó la investigación

Con los datos obtenidos por el FBI sobre un supuesto atentado en un colegio, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal llevó adelante distintas tareas para establecer la identidad y ubicación del usuario. Entre las herramientas utilizadas estuvieron el análisis de información disponible en internet y tareas de inteligencia digital.

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Una vez identificado el domicilio en Quilmes, intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de ese distrito. Posteriormente, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 autorizó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y distintos elementos de indumentaria y accesorios de características tácticas. Entre ellos había guantes, un gorro camuflado, pasamontañas y gafas de protección.

Policía. Foto: NA.

Qué se sabe sobre el adolescente y la causa

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el menor habría expresado en conversaciones digitales su intención de atacar a estudiantes de su colegio y habría planteado inicialmente una fecha futura para hacerlo. Los investigadores también analizan si existían otros elementos que permitieran determinar el nivel de preparación del supuesto plan.

Por tratarse de un adolescente, la causa tramita dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil y su identidad no fue difundida públicamente. El allanamiento permitió incorporar nuevos elementos a la investigación, aunque su hallazgo no significa por sí mismo que el adolescente haya cometido un delito ni que el supuesto ataque fuera a concretarse.

Cabe recordar que a principios de este año, en el mes de febrero, la Policía Federal Argentina frustró una serie de ataques masivos y de carácter racial contra establecimientos educativos que, según la investigación, eran planeados por dos adolescentes de 15 y 16 años de Jujuy y Buenos Aires.

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