Sacudón en el mundo del fútbol: la Federación Francesa le soltó la mano al presidente de la FIFA Gianni Infantino

FIFA infantino

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) le retiró su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y reclamó una “profunda reorganización” del organismo, en un nuevo capítulo de la crisis que atraviesa la conducción del fútbol mundial. La decisión representó un duro revés para el dirigente suizo, que en las últimas semanas perdió respaldo entre distintas federaciones a raíz de sus controvertidas iniciativas sobre la gestión comercial de la Copa del Mundo.

El organismo europeo confirmó su decisión a través de un contundente comunicado, en el que cuestionó distintas acciones vinculadas con la conducción de la FIFA y marcó distancia con el respaldo que había expresado meses atrás.

En ese sentido, la FFF explicó que “una serie de acontecimientos que involucran directamente la gobernanza de la FIFA y a su presidente, que entran en conflicto directo con los principios fundamentales de la buena gobernanza y los valores del fútbol, ocurrieron después de que la FFF expresara su apoyo el 29 de junio”.

Gianni Infantino. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El quiebre se produjo después de una iniciativa impulsada por Infantino para avanzar con un proyecto destinado a privatizar los derechos comerciales del Mundial. La propuesta generó una fuerte reacción dentro del fútbol internacional y provocó que distintas federaciones comenzaran a tomar distancia del titular de la FIFA.

Aunque aquella iniciativa finalmente quedó descartada, para Francia el problema excede ese proyecto puntual. “Hoy, aunque este proyecto ha sido abandonado de manera definitiva gracias a una respuesta concertada dentro de la UEFA junto con varias otras confederaciones, la cuestión de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelta”, expresó la Federación Francesa.

La entidad también puso el foco en la necesidad de modificar el funcionamiento interno del organismo y planteó como objetivo “elaborar propuestas para una transformación profunda de la gobernanza de la FIFA, con miras a restablecer la confianza, reforzar la transparencia y garantizar la independencia y la conducta ejemplar del organismo como rector del fútbol mundial”.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Foto: Reuters (Gerhard Mey)

Con esta decisión, Infantino sumó otro golpe político dentro de la FIFA y continúa perdiendo respaldo entre las federaciones que tienen peso en la conducción del fútbol internacional. De esta manera, el escenario comienza a complicarse de cara a la próxima elección.

El dirigente suizo ocupa la presidencia de la FIFA desde febrero de 2016 y de acuerdo con el escenario planteado en el texto, su continuidad podría quedar en duda si continúa la pérdida de apoyos. La votación está prevista para el 18 de marzo, durante el 77° Congreso Ordinario, que se llevará a cabo en Rabat, Marruecos.

FIFA anunció que estudia un Mundial 2030 histórico: la Copa podría pasar de 48 a 64 selecciones

La FIFA abrió oficialmente la puerta a una modificación que podría cambiar para siempre la historia de los Mundiales. De cara a la Copa del Mundo 2030, el organismo analiza la posibilidad de ampliar el torneo de 48 a 64 equipos, una idea impulsada desde Sudamérica y vinculada directamente con el carácter centenario de la competencia.

La novedad no es menor: el Mundial 2030 ya será una edición inédita por su organización en seis países y tres continentes. España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán partidos especiales en homenaje a los 100 años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Reuters.

Según la comunicación enviada a las asociaciones miembro, FIFA desea nombrar una agencia independiente para evaluar si una expansión del Mundial impactaría en el modelo del torneo y en el ecosistema global del fútbol. La primera instancia de tratamiento para avanzar con esa agencia está prevista para el 14 de agosto, de acuerdo con la información publicada por Doble Amarilla.

El objetivo sería medir con mayor profundidad las consecuencias deportivas, logísticas, comerciales y organizativas de un Mundial con 64 selecciones. No se trata todavía de una aprobación definitiva, sino de un paso formal para analizar una propuesta que viene ganando fuerza después del Mundial 2026, el primero con 48 participantes.