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Balón de Oro 2026: uno por uno, estos son los nominados en todas las categorías

France Football dio a conocer las listas de candidatos para el Balón de Oro 2026 donde Messi y Lautaro Martínez competirán por el premio al mejor jugador, mientras que Dibu Martínez buscará el Trofeo Lev Yashin. La ceremonia será el 26 de octubre en Londres y tendrá varias novedades históricas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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¿Quién ganará el Balón de Oro 2026?
¿Quién ganará el Balón de Oro 2026? Foto: REUTERS
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France Football anunció este martes 8 de septiembre los nominados al Balón de Oro 2026 y a las distintas categorías del prestigioso premio. Lionel Messi y Lautaro Martínez competirán por el galardón al mejor jugador, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez buscará quedarse con el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero. La ceremonia será el 26 de octubre en Londres.

La edición número 70 del Balón de Oro tendrá una característica histórica. Por primera vez, la ceremonia no se realizará en Francia y tendrá como escenario The London Palladium de Londres, donde se conocerán los ganadores de las distintas categorías.

Además, será la primera edición en la que no será obligatorio jugar en Europa para ser considerado candidato. El período utilizado para evaluar a los futbolistas comprende de agosto a julio, teniendo en cuenta su rendimiento durante la temporada y especialmente, su actuación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La ceremonia del Balón de Oro 2025. Foto: REUTERS

Entre los argentinos destacados aparecen Lionel Messi y Lautaro Martínez, nominados al premio principal, y Emiliano “Dibu” Martínez, quien competirá por el Trofeo Lev Yashin, destinado al mejor arquero del año.

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Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2026

La lista masculina está encabezada por algunas de las principales figuras del fútbol internacional. Entre los candidatos se encuentra Jude Bellingham, del Real Madrid, además de otras estrellas que buscarán suceder al ganador de la última edición.

Mejor entrenador masculino

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Selección de España)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern Munich)
  • Luis Enrique (Paris Saint Germain)

Mejor entrenador femenino

  • Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Selección de Japón)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (BK Häcken)

Balón de Oro Masculino - Mejor jugador

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Luis Díaz (Bayern Múnich)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Gabriel (Arsenal)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Marquinhos (PSG)
  • Sadio Mané (Al Nassr)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Joao Neves (PSG)
  • Willian Pacho (PSG)
  • Julián Quiñones (Al Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City/Barcelona)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
  • Vinicus Jr (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)

Balón de Oro Femenino - Mejor jugadora

  • Selma Bacha (Lyon)
  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Esmee Brugts (Barcelona)
  • Klara Bühl (Bayern Múnich)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Scarlett Camberos (Club América)
  • Kerstin Casparij (Manchester City)
  • Temwa Chawinga (Kansas City)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  • Alex Greenwood (Manchester City)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Pernille Harder (Bayern Múnich)
  • Yui Hasegawa (Manchester City)
  • Rose Lavelle (Gotham FC)
  • Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
  • Lorena (Kansas City)
  • Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
  • Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
  • Vivianne Miedema (Manchester City)
  • Ewa Pajor (Bracelona)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
  • Wendie Renard (Lyon)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Khadija Shaw (Manchester City)
  • Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
  • Tessa Wullaert (Inter/Como)

Dibu Martínez va por el Trofeo Lev Yashin

Emiliano Martínez volverá a competir por uno de los premios individuales más importantes para los arqueros. El argentino fue incluido entre los candidatos al Trofeo Lev Yashin, que reconoce al mejor guardameta del año.

Emiliano "Dibu" Martínez en el Balón de Oro. Foto: Reuters.
Emiliano "Dibu" Martínez en el Balón de Oro. Foto: Reuters.

La lista también incluye a Yassine Bounou, mientras que en la categoría femenina aparecen Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Lorena y Ayaka Yamashita.

Trofeo Lev Yashin - Mejor arquero

  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
  • Joan García (Barcelona)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
  • David Raya (Arsenal)
  • Vozinha (Colo Colo)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • Matvey Safonov (Paris Saint Germain)

Trofeo Lev Yashin - Mejor arquera

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Lorena (Kansas City Current)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City)

Balón de Oro 2026: los jóvenes talentos que se premian

Mejor joven masculino

  • Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
  • Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
  • Lennart Karl (Bayern Múnich)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
  • Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)

Mejor joven femenino

  • Veerle Buurman (Chelsea)
  • Vicky López (Barcelona)
  • Felicia Schröder (Real Madrid)
  • Clara Serrajordi (Barcelona)
  • Lily Yohannes (Lyon)

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro

El ganador será definido mediante una votación internacional. El jurado estará compuesto por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, representantes de los países mejor ubicados en el ranking FIFA.

Cada integrante deberá seleccionar un top 10 de futbolistas y otorgar diferentes cantidades de puntos de acuerdo con la posición elegida. El jugador o la jugadora que reúna la mayor cantidad de unidades se quedará con el premio.

Messi, máximo ganador del Balón de Oro

Lionel Messi llega nuevamente como uno de los grandes protagonistas del premio y con un récord histórico: es el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho conquistas.

Lionel Messi ganó su sexto Balón de Oro, Agencia NA
Lionel Messi ganó más Balones de Oro que cualquiera.

El capitán argentino obtuvo los trofeos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Detrás aparece Cristiano Ronaldo, con cinco, mientras que Michel Platini, Johan Cruyff y Marco Van Basten consiguieron tres cada uno.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en The London Palladium de Londres, donde Messi, Lautaro y Dibu Martínez buscarán sumar un nuevo reconocimiento para el fútbol argentino.

Balón de OroFútbol
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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