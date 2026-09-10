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Estudiantes denunció a Memphis Depay ante la Conmebol por sus gestos ofensivos en La Plata y pide que no juegue el partido revancha

El Pincha pretende que el futbolista neerlandés sea sancionado por el gesto de “fuck you” que realizó ante la parcialidad local. La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores terminó 1 a 1 y la vuelta será el próximo miércoles en Brasil.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Memphis Depay ante Estudiantes por la Copa Libertadores.
Memphis Depay ante Estudiantes por la Copa Libertadores. Foto: REUTERS
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Estudiantes de La Plata hizo una presentación formal ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol por gestos ofensivos de Memphis Depay, jugador del Corinthians, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que igualaron 1 a 1.

El Pincha exige que el delantero no pueda jugar la revancha el próximo miércoles en Brasil.

Gesto de Memphis Depay ante la hinchada de Estudiantes por Copa Libertadores. Video: Gentileza @SC_ESPN

El gesto denunciado fue el del “fuck you” con los dedos. El delantero neerlandés lo realizó luego del gol de Kaio César, cuando el Timao fue a festejar junto al banderín del córner frente a la hinchada rival.

“Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad”, afirmaron desde un comunicado.

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A su vez, Estudiantes pidió que se apliquen las penas correspondientes: “El Club solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la Conmebol”.

En el comunicado publicado en sus cuentas oficiales, el Pincha concluyó: “Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que ´El respeto es titular´”.

Gesto obsceno de Bruno Henrique en Flamengo.
Gesto obsceno de Bruno Henrique en Flamengo. Foto: Captura de video.

En un antecedente cercano, Bruno Henrique, jugador del Flamengo, había hecho el mismo gesto en la edición 2025 de la Copa y hasta se agarró los testículos. Sin embargo, la sanción de Conmebol fue una multa de 25 mil dólares, y el delantero pudo estar en las semifinales contra Racing.

Copa LibertadoresEstudiantes LPMemphis Depay Corinthians
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Matias Greisert

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