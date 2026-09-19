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Fútbol italiano de luto: murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

Fue uno de los máximos ídolos del club nerazzurro y supo ganarle a Independiente de Avellaneda dos Copas Intercontinentales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Sandro Mazzola en la final del Mundial 1970 frente a Brasil.
Sandro Mazzola en la final del Mundial 1970 frente a Brasil. Foto: Facebook/DIario Olé.
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El fútbol italiano despide a una de sus máximas figuras. Sandro Mazzola murió a los 83 años después de construir una carrera histórica con la camiseta del Inter de Milán y la selección italiana. Campeón de Europa, bicampeón de la Copa Intercontinental y símbolo del célebre “Grande Inter”, el exmediocampista dejó una huella imborrable en el deporte.

La trayectoria de Sandro Mazzola en el Inter de Milán

Nacido en Cassano d’Adda en 1942, Mazzola llegó al Inter cuando todavía era un niño y permaneció ligado al club durante toda su carrera profesional. Debutó en 1960 y se retiró en 1977, después de disputar 565 partidos y marcar 160 goles con la camiseta nerazzurra.

Su historia familiar también estuvo marcada por el fútbol. Era hijo de Valentino Mazzola, capitán del legendario Grande Torino, quien falleció en la tragedia aérea de Superga de 1949.

Sandro construyó su propio legado en el Inter y se convirtió en uno de los grandes referentes de la institución. Su talento, capacidad goleadora y liderazgo lo transformaron en una de las figuras más reconocidas del fútbol italiano durante las décadas de 1960 y 1970.

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Sandro Mazzola fue una de las máximas figuras del Inter de Milán durante las décadas del '60 y '70. Foto: X/@RNEdeportes

Títulos, récords y duelos históricos

Durante su extensa trayectoria, Mazzola conquistó cuatro títulos de liga, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales, estas últimas obtenidas en 1964 y 1965 frente a Independiente de Avellaneda.

También consiguió distinciones individuales. Fue máximo goleador del fútbol italiano en 1965 y terminó como máximo anotador de la Copa de Europa de 1964. En 1971 alcanzó el segundo puesto en el Balón de Oro, por detrás del neerlandés Johan Cruyff.

Bajo la dirección del argentino Helenio Herrera, Mazzola se convirtió en una de las principales figuras del denominado “Grande Inter”, un equipo que marcó una época en el fútbol europeo.

Uno de sus partidos más recordados ocurrió en la final de la Copa de Europa de 1964. En Viena, el Inter derrotó al Real Madrid por 3-1 y Mazzola fue protagonista absoluto al marcar dos de los goles del conjunto italiano. Del otro lado estaban figuras históricas como Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano.

El campeón de Europa con la selección de Italia

La importancia de Mazzola también trascendió al Inter. Con la selección italiana disputó 70 partidos y marcó 22 goles, además de formar parte del plantel que conquistó la Eurocopa de 1968.

A lo largo de su etapa internacional, protagonizó una histórica rivalidad deportiva con Gianni Rivera por un lugar en el equipo nacional. Ambos representaban perfiles diferentes y fueron utilizados en distintas etapas por los entrenadores italianos.

Mazzola también participó en los Mundiales de 1966 y 1970. En este último torneo, Italia llegó hasta la final disputada en México, donde cayó ante el Brasil de Pelé.

Sandro Mazzola junto a Pelé. Foto: Wikipedia.

Un símbolo de fidelidad al Inter

Más allá de sus títulos y estadísticas, Mazzola quedó asociado para siempre con el Inter. Fue uno de los grandes futbolistas que vistieron una única camiseta durante toda su carrera profesional, una característica cada vez menos frecuente en el fútbol de élite.

El club nerazzurro lo despidió destacando precisamente esa relación construida desde su infancia. Mazzola llegó al Inter siendo un niño y terminó convertido en uno de los mayores símbolos de su historia.

Su muerte, a los 83 años, cierra una etapa para el fútbol italiano y para el Inter, que pierde a una figura vinculada directamente con algunos de los capítulos más importantes de su historia.

MuerteFútbolItalia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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