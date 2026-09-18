River renovó la fachada del estadio Monumental con un toque europeo: así luce con la tecnología de luces LED

Nuevas luces LED en el estadio Monumental. Foto: River Plate

En su renovación constante de sus instalaciones, River presentó su nueva obra en el estadio Monumental: con una tecnología de luces LED, la casa del Millonario presenta una bandera que recorre todo el anillo exterior.

La obra incorporó más de 1.000 metros de tiras de luces de alta eficiencia para iluminar unos 157 metros con los colores del club.

El sistema cuenta con un tratamiento especial para mantener la intensidad del rojo incluso durante el día.

La obra busca realzar los colores de la institución y modificar la imagen nocturna del estadio, además de garantizar visibilidad durante el día.

Nuevas luces LED en el estadio Monumental. Foto: River Plate

Qué obras contempla la propuesta de River

Además de las luces, el Millonario presentó una serie de reformas para seguir ampliando la capacidad de su estadio.

El corazón del plan es la construcción de una nueva bandeja perimetral de 360 grados, conocida internamente como quinta bandeja, que agregará alrededor de 16.000 localidades y permitirá alcanzar una capacidad total de 101.000 espectadores.

River busca nuevo nombre para el Monumental Foto: Wikipedia

La estructura combinará una membrana translúcida que permitirá el ingreso de luz solar con sectores metálicos destinados a reducir la propagación del sonido hacia el exterior. Ese diseño busca preservar las condiciones necesarias para el mantenimiento del césped híbrido, que requiere exposición a la luz natural.

La obra sumará además nuevas áreas de circulación, espacios gastronómicos, mejoras en accesos y una renovación estética que incluirá una fachada revestida con paneles de aluminio.

River Plate prepara un nuevo naming para el Estadio Monumental Foto: Wikipedia

Los plazos de ejecución y el impacto deportivo

Durante la exposición también se presentó el cronograma preliminar de los trabajos. La dirigencia estima un período de ejecución de 36 meses, con el objetivo de minimizar las afectaciones sobre la actividad deportiva.

De acuerdo con las proyecciones difundidas por el club, River tendría que mudar su localía en no más de tres oportunidades durante todo el proceso de construcción, una de las principales preocupaciones de socios e hinchas.

El desarrollo técnico demandará excavaciones de hasta 27 metros de profundidad, miles de metros cúbicos de hormigón y una estructura que será sostenida por 100 columnas especialmente diseñadas para el proyecto.

Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

Si los plazos previstos se cumplen, la transformación quedará finalizada en 2029. Con esa meta en el horizonte, River continúa sumando respaldos institucionales y avanzando en las instancias de presentación de una obra que promete modificar definitivamente la fisonomía del Monumental.