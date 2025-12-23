Qué va a pasar con los bancos durante el miércoles 24 de diciembre: el anuncio oficial de cara a la Navidad 2025

La resolución del Banco Central impacta en las operaciones de los usuarios de entidades bancarias, que se verán afectados durante las fiestas de fin de año.

¿Funcionan los bancos el 24 de diciembre? Foto: Banco Provincia

A poco del comienzo de la Noche Buena, muchas personas se encuentran organizándose con trámites, compra de comidas, regalos y todo lo que refiere a la Navidad 2025. En este marco, se supo qué pasará con el funcionamiento de los bancos este miércoles 24 de diciembre, jornada que contará con prestación de algunos servicios de manera limitada debido al contexto.

Navidad 2025: qué va a pasar con los bancos este 24 de diciembre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que se adhiere al asueto nacional dispuesto para los días 24 y 31 de diciembre, es decir, no habrá atención presencial en los bancos, los cuales permanecerán cerrados, mientras que el sistema financiero ajustará su funcionamiento a un esquema especial.

La entidad informó que el directorio le otorgó asueto a su personal en ambas fechas e invitó a las entidades de todo el país a adoptar la misma medida.

Bancos cerrados a la atención al público. Foto: Banco Provincia

De esta manera, el cronograma indica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 24, 25 y 31 de diciembre, así como también el 1 de enero de 2026.

Hay que mencionar que el 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados nacionales, pero el 24 y el 31 de diciembre son días no laborables, por lo que esta decisión quedó supeditada a lo planteado por el BCRA.

Cierran los bancos: qué operaciones estarán habilitadas

Pese a que la atención no estará disponible, el BCRA recordó que los canales electrónicos estarán operativos, por lo que los clientes podrán realizar operaciones mediante home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Además, los usuarios podrán extraer efectivo en comercios adheridos, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

Ante esta situación, es recomendable que los clientes anticipen cualquier trámite que requiera atención presencial para evitar inconvenientes.

Cajeros automáticos Foto: Archivo Canal 26

Qué pasa con la compra y venta de dólares

El cierre bancario impacta en la actividad del mercado financiero y de capitales, que permanecerá suspendida durante el 24 y 25 de diciembre.

Esto implica que no habrá compra ni venta de divisas, incluido el dólar oficial. Además, se suspenderán las operaciones con acciones, bonos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos financieros.