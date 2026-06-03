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Torta negra, pastelitos y vino: cuándo y dónde serán las fiestas regionales imperdibles de la semana en Buenos Aires

Un repaso por las escapadas de la semana en Buenos Aires con fiestas gastronómicas, tradiciones locales y recorridos por bodegas en distintos destinos de la provincia.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 20:12
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Tortita negra, factura.
Tortita negra, factura. Foto: Pinterest.
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La provincia de Buenos Aires se prepara para una semana cargada de actividades que combinan gastronomía tradicional, turismo y cultura en múltiples destinos. Entre el 4 y el 11 de junio, vecinos y visitantes podrán participar de fiestas populares, visitas guiadas y eventos al aire libre en distintos puntos del territorio bonaerense.

Uno de los ejes principales será la gastronomía, con eventos que rescatan sabores locales. En General Lavalle, la Fiesta Regional de la Torta Negra reunirá a panaderías y productores con propuestas que incluyen espectáculos, ferias y circuitos guiados para recorrer la localidad.

En el partido de Brandsen, la localidad de Gómez celebrará la Fiesta del Pastelito, donde los clásicos dulces criollos serán protagonistas de concursos, música folklórica y bailes tradicionales que ponen en valor la identidad rural.

Pastelitos. Foto X.
Pastelitos. Foto X.

Tradiciones y celebraciones comunitarias

Las festividades religiosas y aniversarios también ocuparán un lugar destacado. En Merlo, se desarrollará la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua, con emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades solidarias.

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La agenda incluye además celebraciones históricas como el aniversario de Lobos, que alcanza los 224 años, y el de la Estación Bavio en Magdalena, donde habrá actividades ligadas al patrimonio ferroviario, ferias y espectáculos.

En Bahía Blanca, la localidad de General Cerri celebrará sus 150 años con un desfile gaucho, exposiciones y propuestas que recuperan tradiciones bonaerenses.

Cultura, arquitectura y encuentros temáticos

El calendario cultural también suma propuestas específicas. En Rauch, el Encuentro Salamónico convocará a especialistas y vecinos interesados en la obra del arquitecto Francisco Salamone, con recorridos y charlas que ponen en foco el patrimonio local.

Por su parte, en Las Flores tendrá lugar el Encuentro Provincial de Escritores, con presentaciones de libros y espacios de lectura, mientras que en Banfield se organizará un evento dedicado al universo de la cultura pop con eje en la saga de Harry Potter.

Enoturismo en expansión

Las experiencias enoturísticas ganan protagonismo en el interior bonaerense. En Saldungaray (Tornquist), la bodega local ofrecerá degustaciones, visitas guiadas y catas para conocer los vinos de la región serrana.

En Tandil, la bodega Cordón Blanco abrirá sus puertas con recorridos por viñedos y espacios de producción, acompañados por degustaciones de distintas etiquetas, consolidando el crecimiento de la actividad vitivinícola en la provincia.

Vino tinto; bebida. Foto: Unsplash.
Vino tinto; bebida. Foto: Unsplash.

Deportes y actividades al aire libre

El deporte también será parte de la agenda con carreras y competencias en distintos municipios. Entre las citas destacadas aparecen la Media Maratón de San Vicente, el Duatlón de Baradero, y pruebas de ciclismo y trail running en localidades como Guaminí, Laprida y Chascomús.

Esos eventos no solo convocan atletas, sino que también impulsan el turismo deportivo y la actividad económica en cada sede.

Ferias y exposiciones para cerrar la agenda

La programación se completa con propuestas comerciales y culturales. En Florencio Varela, el Paseo de la Miel reunirá a productores apícolas, mientras que en Campana se desarrollará la Feria del Libro con participación de autores y referentes del ámbito cultural.

Con una agenda que cruza sabores, tradiciones y experiencias, la provincia busca posicionarse como un destino atractivo durante la temporada, ofreciendo alternativas para todos los gustos y edades.

Fiestas RegionalesProvincia de Buenos AiresGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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